Sinner inizia bene: “Il successo non mi ha cambiato”. E fa una confessione…

Jannik Sinner inizia bene la propria avventura a Melbourne, da campione in carica. Il n.1 del mondo ha sconfitto per 7-6 (2) 7-6 (5) 6-1 in 2 ore e 42 minuti di gioco il cileno Nicolas Jarry (n.34 ATP). Una prestazione solida del giocatore italiano, messo in difficoltà nei primi due parziali da un grande rendimento del sudamericano alla battuta e anche dalla sua aggressività.

Tuttavia, nei momenti topici del confronto, Sinner ha prevalso e specialmente nel terzo set la differenza si è vista in maniera netta: “Sono molto felice di essere qui, l’atmosfera è stata straordinaria. I primi due set potevano anche girare male, poi dopo il break nel terzo ho potuto finalmente respirare“, ha commentato a caldo il pusterese. “Jarry ha un enorme potenziale, è stato bravo a gestire delle situazioni complicate. Adesso aspetto il prossimo incontro“, ha aggiunto l’azzurro.

SINNER VERRÀ ASSOLTO O CONDANNATO AL TAS? L’ANALISI GIURIDICA DI AMBESI: “NESSUNA COLPA O NEGLIGENZA”

Atmosfera delle grandi occasioni sul campo centrale e Jannik ha apprezzato: “Dell’Australia mi piacciono tantissime cose, soprattutto il pubblico. Ma anche i campi. Però ogni anno è diverso, ogni giorno è diverso. Sicuramente posso fare un paio di cose meglio, però era la prima partita ufficiale dell’anno e sono molto soddisfatto“, ha dichiarato.

Sul suo percorso di crescita dentro e fuori dal campo, il n.1 ATP ha sottolineato: “Io ho avuto le persone giuste al momento giusto. Devi godere delle situazioni difficili ed essere consapevole che ci saranno, affrontandole con il sorriso. La cosa più importante è la famiglia. Il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona, dobbiamo rimanere noi stessi. Il 2024 è stato bellissimo, ma non penso di essere cambiato. Tanti giocatori continuano a motivarmi e ho il miglior team al mondo con il quale cercherò ancora di migliorare“.

Pensando al prossimo match, Janni ha concluso: “Ho visto che Schoolkate e Daniel sono al terzo. Sì, guardo sempre i punteggi delle altre partite, mi intrattengo così. Ho due giornate di riposo, vanno benissimo. Sicuramente guarderò delle immagini della loro partita per prepararmi“. Ritroveremo Sinner, infatti, giovedì 16 gennaio per la sfida di secondo turno di questi Australian Open.