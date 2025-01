Federica Brignone cade nella prima manche di gigante a Kranjska Gora: errore pesante in ottica Coppa del Mondo

Non è iniziato bene il 2025 per l’Italia dello sci alpino, in Coppa del Mondo. Nella prima manche del gigante femminile a Kranjska Gora (Slovenia), Federica Brignone non potrà dare la caccia al podio come avrebbe sperato. Sulla Podkoren, la campionessa valdostana è finita fuori nella run-1, commettendo un errore in corrispondenza del secondo intermedio.

“Il gigante è la disciplina che quest’anno mi ha regalato i risultati più belli e allo stesso tempo mi sta creando qualche piccolo problemino fisico, però mi sento stabile e a mio agio in gara. Ho un buon feeling, due giorni molto belli allo Zoncolan, ci riproverò sicuramente“, aveva dichiarato alla vigilia Brignone.

Nella prova in cui sta dominando la svedese Sara Hector, in testa con distacchi ciclistici, l’azzurra (col pettorale rosso) stava cercando di limitare i danni su una neve particolare in terra slovena. Accumulati 69 centesimi di ritardo nel primo intertempo, Federica su un dosso ha perso lo sci esterno e si è inclinata, non riuscendo più a recuperare.

Un colpo duro per le ambizioni di classifica della tigre di La Salle, pensando alla graduatoria di specialità e a quella generale, tenendo conto dell’assenza della statunitense Mikaela Shiffrin. Una chance sprecata, da questo punto di vista, dal momento che Hector molto probabilmente le strapperà la vetta della classifica di gigante, oltre a potersi portare provvisoriamente al comando di quella complessiva.