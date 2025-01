Sofia Goggia sontuosa: quinta al rientro in gigante! Dominio Hector, Albania in estasi con Lara Colturi

Si prende tutto Sara Hector dopo aver dominato il gigante di Kranjska Gora. Settima vittoria in carriera per la svedese, che si è così portata al comando sia della classifica di specialità sia di quella generale di Coppa del Mondo. Un successo schiacciante quello di Hector, che aveva già ipotecato tutto nella prima manche, infliggendo distacchi abissali alle avversarie e allungando poi ulteriormente anche nella seconda.

Dopo quello nello slalom di Gurgl, Lara Colturi regala all’Albania anche il primo storico podio in gigante. Davvero bravissima la diciottenne nativa di Torino, che ha gestito al meglio la pressione nella seconda manche, concludendo al secondo posto anche se con un distacco elevato da Hector (+1.42). Il podio è stato poi completato dalla neozelandese Alice Robinson (+1.52), che ha preceduto l’austriaca Julia Scheib (+1.86), che ha rimontato ben nove posizioni nella seconda manche.

Fantastico quinto posto per Sofia Goggia (+2.07), che tornava a correre in gigante un anno dopo l’ultima volta. Una seconda manche meravigliosa dell’azzurra, che è stata capace di recuperare sette posizioni e conquistare anche punti pesantissimi per la classifica generale di Coppa del Mondo. Decisamente un risultato che fa ben sperare anche in chiave futura, con Goggia che può davvero candidarsi per la lotta alla Sfera di Cristallo.

Sesta la svizzera Lara Gut-Behrami (+2.11), ancora al di sotto delle sue aspettative in gigante. Dietro all’elvetica ha concluso la norvegese Thea Louise Stjernesund (+2.23), che era terza dopo la prima manche. Ottave a pari merito la slovena Neja Dvornik e la svizzera Camille Rast (+2.67), mentre completa la top-10 l’americana AJ Hurt (+2.73).

Miglior piazzamento in carriera per Lara Della Mea in gigante in Coppa del Mondo, con l’azzurra che conclude al diciannovesimo posto a 3.96 dalla vetta. Ventiduesima Asja Zenere (+4.34), che ha preceduto Ilaria Ghisalberti (+4.55). A punti ci va anche Roberta Melesi con il suo 28mo posto (+5.39). Purtroppo nella prima manche c’era stata la scivolata di Federica Brignone, al suo secondo zero su quattro giganti disputati.

Nella classifica di specialità Sara Hector vola al comando con 296 punti contro i 200 di Brignone e Robinson. Come detto la svedese è in testa anche in quella generale con 407 punti contro i 383 di Rast e i 356 di Ljutic. Brignone è a quota 319 punti davanti a Gut-Behrami (309) e Goggia (285).