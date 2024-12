Sci alpino, speranza Tommaso Saccardi per l’Italia in Alta Badia: in Coppa Europa ha dato dei segnali

L’Italia si presenta al quarto slalom maschile stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino con nessun rappresentante nel primo gruppo di merito e due soli atleti tra i migliori 30 della WCSL di specialità. Domani, in Alta Badia, Alex Vinatzer affronterà la manche d’apertura con il pettorale 18 e Tobias Kastlunger con il 28, mentre gli altri azzurri partiranno dopo il 31 e dovranno quindi lottare per accedere alla seconda manche.

Obiettivo qualificazione difficile ma non impossibile per Tommaso Saccardi, reduce da alcune prestazioni incoraggianti in Coppa Europa che gli hanno garantito la convocazione per il circuito maggiore. Sulla Gran Risa, il 23enne emiliano proverà ad inventarsi qualcosa di speciale con il pettorale 56 per andare a caccia dei primi punti della carriera in Coppa del Mondo.

Saccardi nelle ultime settimane ha dato dei segnali abbastanza incoraggianti tra i pali stretti, vincendo una gara di Coppa Europa a Levi ed uscendo ad Obereggen lo scorso 16 dicembre dopo aver siglato il miglior tempo nella prima manche. L’azzurro ha fatto intravedere un buon potenziale a livello di velocità, ma sin qui gli è mancata un po’ di continuità almeno nel contesto del circuito continentale.

Lo slalomista italiano classe 2001 vanta già quattro apparizioni in Coppa del Mondo (non ha mai terminato la prima manche) e domani, al quinto tentativo, proverà ad entrare finalmente in zona punti. Vedremo se il nostro portacolori saprà esaltarsi tra i rapid gates in Alta Badia, regalando una bella soddisfazione ad una squadra azzurra sempre alla ricerca di nuovi innesti verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.