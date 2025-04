Basket: Eurolega, colpo Efes ad Atene. Fenerbahce sul 2-0

Fenerbahce sul 2-0, Efes sull’1-1. Festa totale sui due fronti di Istanbul per quel che riguarda la prima metà di gare-2 dei quarti di finale di Eurolega. Da una parte la voglia di riprendersi fasti vissuti in più di un’occasione dal Fenerbahce, dall’altra un Efes che minaccia di eliminare i campioni in carica.

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL-PARIS BASKETBALL 89-72 (2-0)

I gialloneri non lasciano, ma raddoppiano e conquistano anche gara-2 all’Ulker Sports and Events Hall. Che la squadra di casa sia particolarmente vogliosa di 2-0 lo si vede dall’inizio: sfuriata di Shorts, poi però ci pensa Colson a fare da trascinatore dell’allungo sul 12-6. A seguirlo più di tutti è Hayes-Davis, poi arrivano anche Biberovic e Hall per il 29-20 dopo 10′. Ward prova a far tornare vicino il club parigino, e fino al -4 ci riesce, ma il Fenerbahce non gradisce molto la vicinanza e riesce sempre a tenere un certo divario fino a salire di giri negli ultimi 5′ del secondo quarto: Melli, Biberovic e Guduric sono letali, e anzi con tre liberi di McCollum il punteggio è di 61-38 all’intervallo.

In queste condizioni per i transalpini si fa molto, molto dura: Shorts ha il merito di non mollare nulla, di segnare e farsi da trascinatore assieme a Hifi, tant’è che un rientro fino al -15 (72-57) effettivamente c’è, ma nulla che sia anche solo lontanamente indicabile come rientro. Finisce 89-72, la serie si sposta in Francia.

TOP SCORER

FENERBAHCE – Biberovic 20, Hayes-Davis 16, Guduric 13

PARIS – Shorts 18, Hifi 15, Ward 10

PANATHINAIKOS AKTOR ATENE-ANADOLU EFES ISTANBUL 76-79

Arriva il primo colpo esterno dei quarti di finale, e a metterlo a segno è l’Anadolu Efes, che pareggia la serie con il Panathinaikos nel finale di gara. E sì che di motivi per fare il bis di gara-1 i verdi ne avrebbero parecchi, prima con l’8-0 iniziale ad ampia tinta Grant e poi con Osman e Yurtseven che, una volta effettuato l’aggancio da parte dell’Efes, rincarano la dose fino al 29-17 di fine primo quarto. Proprio Yurtseven piazza il 32-17 da tre, poi, con difesa e gioco di squadra, i turchi rientrano anche perché Oturu è in serata, ed all’intervallo è 42-36.

Nunn, Osman e Grant rimandano i greci sul +12, e Mitoglou sul +14, ma a questo punto, oltre a Oturu e a Thompson, compare il fattore difficoltà nelle fasi offensive da una parte e dall’altra, tant’è che molti canestri arrivano solo dalla lunetta. Si entra negli ultimi 10′ sul 60-50, ed è qui che entrano in scena prima Dozier, poi Poirier, quindi Larkin e poi ancora Willis. In cinque minuti è 65-62, Nunn fa ripartire il Panathinaikos, Grant ancora a -2’11” sigla il 73-68, ma a quel punto arriva il momento di Shane Larkin. Suo prima il pari a quota 73 a -1’16”, suo il sorpasso da tre a -35″. Poirier ci mette un libero, Nunn accorcia dall’arco per il 76-77, Larkin fa 2/2, ma alla fine ancora Poirier è decisivo con la stoppata su Nunn (ma con un tocco sulla mano che farà discutere tantissimo) che porta OAKA a dover subire uno smacco enorme.

TOP SCORER

PANATHINAIKOS – Osman 16, Nunn 14, Grant 11

EFES – Larkin 20, Poirier 16, Dozier 14