LIVE Mladost Zagabria-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta in Croazia per le iridate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mladost Zagabria e Conegliano, quinta giornata della fase a gironi della Champions League di volley 2024/2025. Le campionesse del mondo tornano in campo in Europa con una trasferta in Croazia che potrebbe valere l’accesso ai quarti di finale.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano arriva a quest’incontro da prima del girone con dodici set vinti ed un singolo set perso, nella gara d’andata contro il Rzeszow. Le ragazze di Santarelli sono reduci dalla vittoria per 3-1 contro la Smi Roma nell’ultimo incontro di campionato. Contro la formazione capitolina il coach di Conegliano ha fatto un parziale turn-over concedendo del riposo ad alcune titolarissime tra cui De Gennaro ed Haak.

Il Mladost Zagabria è campione croato in carica e lo scorso anno ha trionfato anche nella Coppa di Croazia. La formazione croata è al momento ultima nel girone di Champions League a causa di quattro sconfitte. Negli incontri europei giocati il Mladost ha vinto un solo set contro il Maritsa Plovdiv. Nel campionato nazionale le ragazze allenate da Darko Noij occupano la seconda posizione con 16 punti (otto vittorie ed una sconfitta).

L’incontro tra Mladost Zagabria e Conegliano, valevole per la quinta giornata di Champions League, è previsto per le 20.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Mladost Zagabria-Conegliano con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!