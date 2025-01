A che ora la Marcialonga 2025: dove vederla in tv e streaming, chi parteciperà

Domenica 26 gennaio andrà in scena la Marcialonga 2025. Si tratta della celeberrima Ski-Marathon, una grande classica dello sci di fondo giunta alla sua 52ma edizione. In Trentino, tra Val di Fiemme e Val di Fassa, si consumerà uno degli eventi più attesi dell’inverno. Stiamo parlando della più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia e tra le più rilevanti a livello mondiale.

Partenza a Moena e arrivo a Cavalese come da tradizione. Oltre 8000 partecipanti affronteranno i 70 km di gara. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i principali partecipanti della Marcialonga 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e Now Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCIALONGA 2025

Domenica 26 gennaio

08.00 Marcialonga 2025, partenza – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCIALONGA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.