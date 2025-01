Marcialonga 2025, successi di Emilie Fleten ed Andreas Nygaard

Si è chiusa la 52ma edizione della Marcialonga, tradizionale gran fondo italiana che ha festeggiato i 54 anni dalla prima edizione del 1971: 70 km da Moena a Cavalese per la gara che fa parte del circuito Visma Ski Classics e che ha incoronato i norvegesi Andreas Nygaard ed Emilie Fleten.

La gara maschile si è decisa in volata: il norvegese Andreas Nygaard ha vinto in 2:39’34″72, bruciando sul traguardo lo svedese Max Novak, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 0″55. Gradino più basso del podio per l’altro norvegese Amund Hoel, terzo a 11″82, ma assieme ai primi due in pratica fino alla salita conclusiva di Cavalese.

Nella gara femminile ha concesso il bis la norvegese Emilie Fleten, già vincitrice nel 2024, che si è imposta al termine di una magnifica rimonta: il successo è giunto in solitaria in 3:09’24″66, davanti alle connazionali Silje Oeyre Slind, seconda a 14″42, ed Anikken Gjerde Alnaes, terza a 27″41.

In casa Italia i migliori sono stati Lorenzo Busin, del Team Internorm Alpenplus Trentino, 32° tra gli uomini a 9’39″65 dalla vetta, mentre tra le donne si è classificata 15ma Michaela Patscheider, del Robinson Ski Team A.S.D., a 13’38″33 dalla testa.

CLASSIFICA MASCHILE

1 Andreas Nygaard (Norvegia) in 2:39’34″72

2 Max Novak (Svezia) a 0″55

3 Amund Hoel (Norvegia) a 11″82

4 Mathias Aas Rolid (Norvegia) a 51″00

5 Ole Joergen Bruvoll (Norvegia) a 1’04″74

32 Lorenzo Busin (Italia) a 9’39″65

CLASSIFICA FEMMINILE

1 Emilie Fleten (Norvegia) in 3:09’24″66

2 Silje Oeyre Slind (Norvegia) a 14″42

3 Anikken Gjerde Alnaes (Norvegia) a 27″41

4 Jenny Larsson (Svezia) a 29″09

5 Hanna Lodin (Svezia) a 4’16″88

15 Michaela Patscheider (Italia) a 13’38″33