LIVE Dakar 2025, ultima tappa in DIRETTA: si conclude una corsa logorante

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima e decisiva tappa della Dakar 2025. Dopo undici, estenuanti, appuntamenti i piloti si cimenteranno nel dodicesimo stage, più breve rispetto a quelli precedenti.

Nello specifico i protagonisti della rassegna più dura del mondo percorreranno un cammino con partenza e arrivo a Shubaytah, contrassegnato da 61 km di speciale (70 km di trasferimento) guidando sull’ostica superficie della sabbia per tutta la durata della corsa.

Riepiloghiamo velocemente la situazione. Nelle moto Daniel Sanders conduce con un vantaggio di +9:00 rispetto a Schareina e +15:50 su Van Beveren. Equilibrio precarissimo poi nelle auto, con il binomio Al Rajhi/Gottschalk avanti di +6:11 sull’ex leader Lategan/Cummings. Alla finestra poi Enkstrom/Bergkvist con +22:34. Tra i camion il discorso, salvo davvero situazioni fuori dall’ordinario, è invece già chiuso, considerando le 2:25:01 di scarto che ci sono tra Martin Macik e il secondo della classe Van den Brink, attualmente al posto d’onore davanti a Loprais (+2:30:41).

La gara partirà dalle 6:00 italiane, OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale dalle 7:30 per non perdere nulla del grande spettacolo della Dakar: BUON DIVERTIMENTO!