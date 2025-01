Dakar 2025, tappa di oggi Bisha-Bisha: orari, programma, tv, streaming

Ci attende una giornata di capitale importanza per la Dakar 2025. Anche l’edizione attuale, infatti, è caratterizzata dalla ormai famosa tappa di 48 ore, introdotta già un anno fa. Il nome ufficiale è “48H Chrono Stage”. Per la categoria auto sarà lunga circa 971 chilometri, mentre per le moto sarà lunga circa 958 chilometri, con 6 checkpoint, ciascuno associato a una “zona di riposo”, che in realtà sono accampamenti di fortuna nel mezzo del deserto dell’Arabia Saudita.

Dopo aver trascorso la notte con il minimo indispensabile per la sopravvivenza, i concorrenti torneranno in azione questa mattina, non prima delle ore 07:00 locali (le ore 05:00 italiane), in ordine di arrivo all’area di sosta, con un intervallo di un minuto tra un corridore e l’altro.

La situazione in classifica generale. Tra le moto comanda Daniel Sanders con 2:22 di vantaggio su Ricky Brabec e 2:38 su Ross Branch. Tra le auto al primo posto troviamo Seth Quintero con 55 secondi di margine su Guerlain Chicherit, quindi terzo Saood Variawa a 1:48, mentre è quarto Martin Prokop a 1:49. Tra i camion, infine, primo posto per Mitche van den Brink con 1:40 su Ales Loprais, 2:29 su Martin Macik e 8:£8 su Martin Soltys.

Come seguire l’evento in tv? La gara sarà trasmessa in tv su Eurosport, offrendo una sintesi quotidiana delle stage in programma. Nel caso di oggi sarà su Eurosport 1 (210) alle ore 21:00. In streaming si potrà vedere su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Ci sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Corsa più dura del mondo.

PROGRAMMA DAKAR OGGI

Martedì 7 gennaio

Ore 05.03 Partenza auto

Ore 05.06 Partenza moto

Ore 05.10 Partenza camion

PROGRAMMA DAKAR OGGI: COME SEGUIRE LA TAPPA IN TV O STREAMING

Diretta tv: sintesi in differita su Eurosport 1 (210) alle ore 21.00

Diretta streaming: la sintesi sarà su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport