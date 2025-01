Martin Macik vince la Dakar 2025 nei camion. Ad Ales Loprais l’ultima frazione

Era poco più di una formalità, ma Martin Macik ha fatto sua la Dakar 2025 per quanto riguarda i camion. Per il ceco si tratta del bis dopo il successo della scorsa edizione, ed in questa occasione è arrivato davvero in maniera nettissima, con distacchi ampi.

L’ultima frazione, che prevedeva appena 61 chilometri di prove speciali e 70 di trasferimento, ha visto il successo del ceco Ales Loprais (Instatrade Loprais Team De Rooy FPT) con il tempo complessivo di 1 ore, 4 minuti e 23 secondi, con un margine di vantaggio di appena 10 secondi sull’olandese Mitchel van den Brink (Eurol Rally Sport), mentre è terzo il lituano Vaidotas Zala (Skuba Team De Rooy FPT) a 2:19.

Non avendo bisogno di forzare, Martin Macik (MM Technology) si accontenta del quarto posto a 3:58 dalla vetta, precedendo l’olandese Martin van den Brink (Eurol Rallysport) a 7:08. Sesto un altro oranje, Richard de Groot (Firemen Dakat Team) a 7:19, quindi settimo l’ennesimo olandese, Maurik van den Heuvel (Dakarspeed) a 9:12.

Il filotto di oranje prosegue con l’ottava posizione di Kees Koolen (MM Technology) a 9:54, quindi nono l’olandese Anja van Loon (Fried Van de Laar RT) a 12:09, con lo spagnolo Pep Sabatè (The Dacia Sandriders) decimo a 13:12.

La classifica generale, come detto, era già ampiamente blindata. Martin Macik ha dominato la scena rifilando 2 ore e 21 minuti a Mitchel van den Brink, mentre Ales Loprais è terzo a 2 ore e 26′.