Biathlon oggi in tv, inseguimento maschile e staffetta femminile Anterselva 2025: orari, startlist, programma, streaming

Oggi, domenica 26 gennaio, si chiude l’appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon sulle nevi di Anterselva. Il programma prevede alle ore 12.05 la disputa della staffetta femminile, mentre alle 14.45 ci sarà l’inseguimento maschile. Due gare che garantiranno spettacolo e in cui gli azzurri vorranno essere protagonisti.

Nella prova a squadra delle donne Dorothea Wierer sarà il punto di riferimento da cui partire. L’altoatesino, nella tappa di casa, avrebbe voluto conquistare un podio a livello individuale. Nella Sprint c’è andata vicina, mentre ieri nella pursuit la solita precisione al poligono non l’ha accompagnata. Si spera che in questa circostanza tutto vada nel verso giusto, per un quartetto che vedrà al via anche Hannah Auchentaller, Samuela Comola e Michela Carrara.

Nell’inseguimento degli uomini, Tommaso Giacomel, già sul podio nella 10 km Sprint, ha l’ambizione di replicare l’esperienza, andando a concretizzare qualcosa che nessun italiano aveva realizzato in precedenza: essere in top-3 per tre gare consecutive in Coppa del Mondo. Non sarà semplice perché la concorrenza, come la staffetta di ieri ha dimostrato, è di altissimo livello.

Guarda la Coppa del Mondo di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

L’ultimo giorno dell’appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon ad Anterselva sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiSport HD e sui canali di Eurosport. Nel caso specifico, Eurosport2 HD garantirà la copertura della staffetta femminile, mentre Eurosport1 HD l’inseguimento maschile. Prevista anche la diretta in streaming su RaiPlay, Discovery+; SkyGo, NOW e su DAZN.

BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 26 gennaio

Ore 12.05 4x6km staffetta femminile ad Anterselva – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport2 HD

Ore 14.45 12.5 inseguimento maschile ad Anterselva– Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Eurosport2 HD solo per la staffetta femminile ed Eurosport1 HD solo per l’inseguimento maschile

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+; SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE ANTERSELVA

1 GER – GERMANY 1

1-1 r FICHTNER Marlene

1-2 g SCHNEIDER Sophia

1-3 y KINK Julia

1-4 b GROTIAN Selina

2 FRA – FRANCE

2-1 r RICHARD Jeanne

2-2 g JEANMONNOT Lou

2-3 y MICHELON Oceane

2-4 b SIMON Julia

3 SWE – SWEDEN

3-1 r SKOTTHEIM Johanna

3-2 g HALVARSSON Ella

3-3 y MAGNUSSON Anna

3-4 b OEBERG Hanna

4 NOR – NORWAY 2

4-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad

4-2 g FEMSTEINEVIK Ragnhild

4-3 y KIRKEEIDE Maren

4-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

5 SUI – SWITZERLAND

5-1 r GASPARIN Elisa

5-2 g HAECKI-GROSS Lena

5-3 y GASPARIN Aita

5-4 b BASERGA Amy

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r STEINER Tamara

6-2 g GANDLER Anna

6-3 y JUPPE Anna

6-4 b ANDEXER Anna

7 ITA – ITALY 3

7-1 r AUCHENTALLER Hannah

7-2 g WIERER Dorothea

7-3 y COMOLA Samuela

7-4 b CARRARA Michela

8 POL – POLAND

8-1 r MAKA Anna

8-2 g JAKIELA Joanna

8-3 y ZUK Kamila

8-4 b SIDOROWICZ Natalia

9 FIN – FINLAND

9-1 r HAMALAINEN Inka

9-2 g LEINAMO Sonja

9-3 y JANKA Erika

9-4 b MINKKINEN Suvi

10 UKR – UKRAINE 4

10-1 r PETRENKO Iryna

10-2 g DZHIMA Yuliia

10-3 y MERKUSHYNA Anastasiya

10-4 b DMYTRENKO Khrystyna

11 CZE – CZECHIA

11-1 r VOBORNIKOVA Tereza

11-2 g VINKLARKOVA Tereza

11-3 y CHARVATOVA Lucie

11-4 b JISLOVA Jessica

12 SVK – SLOVAKIA

12-1 r KAPUSTOVA Ema

12-2 g KUZMINA Anastasiya

12-3 y REMENOVA Maria

12-4 b BATOVSKA FIALKOVA Paulina

13 CAN – CANADA 5

13-1 r PARADIS Pascale

13-2 g LUNDER Emma

13-3 y PEIFFER Benita

13-4 b MOSER Nadia

14 EST – ESTONIA

14-1 r ERMITS Regina

14-2 g KUELM Susan

14-3 y TOMINGAS Tuuli

14-4 b TALIHAERM Johanna

15 SLO – SLOVENIA

15-1 r REPINC Lena

15-2 g VINDISAR Klara

15-3 y LAMPIC Anamarija

15-4 b KLEMENCIC Polona

16 LAT – LATVIA 6

16-1 r BENDIKA Baiba

16-2 g BLEIDELE Elza

16-3 y BULINA Sandra

16-4 b SABULE Annija

17 USA – UNITED STATES

17-1 r IRWIN Deedra

17-2 g LEVINS Chloe

17-3 y CASTONGUAY Grace

17-4 b FREED Margie

18 KAZ – KAZAKHSTAN

18-1 r POLTORANINA Olga

18-2 g YEGOROVA Polina

18-3 y BELETSKAYA Yelizaveta

18-4 b KRYUKOVA Arina

19 BUL – BULGARIA 7

19-1 r YOLOVA Stefani

19-2 g HRISTOVA Lora

19-3 y TODOROVA Milena

19-4 b ZDRAVKOVA Maria

20 LTU – LITHUANIA

20-1 r TRAUBAITE Judita

20-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia

20-3 y KOCERGINA Natalja

20-4 b URUMOVA Sara

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE ANTERSELVA

1 BOE Tarjei NOR 0:00

2 y LAEGREID Sturla Holm NOR 0:00

3 GIACOMEL Tommaso ITA 0:03

4 ULDAL Martin NOR 0:21

5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:22

6 FAK Jakov SLO 0:27

7 HORNIG Vitezslav CZE 0:28

8 PERROT Eric FRA 0:29

9 r BOE Johannes Thingnes NOR 0:36

10 MARECEK Jonas CZE 0:39

11 HORN Philipp GER 0:39

12 PONSILUOMA Martin SWE 0:44

13 SEPPALA Tero FIN 0:50

14 BURKHALTER Joscha SUI 0:51

15 NAWRATH Philipp GER 0:52

16 BIONAZ Didier ITA 0:57

17 HARTWEG Niklas SUI 1:00

18 KOMATZ David AUT 1:02

19 INVENIUS Otto FIN 1:09

20 KRCMAR Michal CZE 1:09

21 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:17

22 EDER Simon AUT 1:24

23 STROEMSHEIM Endre NOR 1:26

24 CLAUDE Emilien FRA 1:26

25 JACQUELIN Emilien FRA 1:28

26 BROWN Jake USA 1:30

27 NYKVIST Emil SWE 1:31

28 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:31

29 HOFER Lukas ITA 1:32

30 NELIN Jesper SWE 1:34

31 SOERUM Vebjoern NOR 1:34

32 RUNNALLS Adam CAN 1:35

33 ZENI Elia ITA 1:35

34 DOVZAN Miha SLO 1:36

35 CAPPELLARI Daniele ITA 1:36

36 DUDCHENKO Anton UKR 1:38

37 CLAUDE Fabien FRA 1:39

38 STEFANSSON Malte SWE 1:41

39 SKLENARIK Tomas SVK 1:42

40 KUEHN Johannes GER 1:44

41 JAKOB Patrick AUT 1:44

42 LEITNER Felix AUT 1:45

43 GUIGONNAT Antonin FRA 1:47

44 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:47

45 MUELLAUER Fabian AUT 1:49

46 ZAHKNA Rene EST 1:50

47 DOHERTY Sean USA 1:52

48 STROLIA Vytautas LTU 1:53

49 STRELOW Justus GER 1:54

50 CRNKOVIC Kresimir CRO 1:54

51 BRANDT Viktor SWE 1:55

52 PLANKO Lovro SLO 1:57

53 SIIMER Kristo EST 1:59

54 ZOBEL David GER 2:00

55 b WRIGHT Campbell USA 2:00

56 MUKHIN Alexandr KAZ 2:00

57 VACLAVIK Adam CZE 2:03

58 GERMAIN Maxime USA 2:05

59 ILIEV Vladimir BUL 2:06

60 HIIDENSALO Olli