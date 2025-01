Startlist sprint femminile biathlon Anterselva 2025: orario, programma, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 23 gennaio (ore 14.30) andrà in scena la sprint femminile di Anterselva, evento valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi italiane, dove inizierà il fine settimana di gara con una prova riservata alle donne: spazio all’evento che prevede 7,5 km sugli sci di fondo e due passaggi al poligono (una serie in piedi e una a terra, ogni errore viene punito con un giro di penalità).

L’Italia spera di ben figurare nella località che ospiterà le gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si affiderà in particolar modo a Dorothea Wierer, che gareggia letteralmente in casa e punta a trovare il grande risultato in un contesto a lei particolarmente gradito. In gara anche Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara, Martina Trabucchi. Le favorite della vigilia saranno la tedesca Franziska Preuss, la francese Lou Jeanmonnot, la svedese Elvira Oeberg, la ceca Marketa Davidova, la tedesca Vanessa Voigt, la svedese Ella Halvarsson, le francesi Julia Simone, Oceane Michelon e Justine Braisaz..

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, i pettorali, il palinsesto tv e streaming, la startlist della sprint femminile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SPRINT FEMMINILE BIATHLON AD ANTERSELVA

Giovedì 23 gennaio

Ore 14.30 Sprint femminile ad Anterselva – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA SPRINT FEMMINILE AD ANTERSELVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA SPRINT FEMMINILE BIATHLON AD ANTERSELVA

Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara, Martina Trabucchi.

STARTLIST SPRINT FEMMINILE BIATHLON AD ANTERSELVA

1 IRWIN Deedra USA 1992 14:30:30 1

2 MORTON Darcie AUS 1999 14:31:00

3 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:31:30

4 BOTET Paula FRA 2000 14:32:00

5 MAKAROVA Aliona MDA 1994 14:32:30

6 MOSER Nadia CAN 1997 14:33:00

7 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:33:30

8 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:34:00

9 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:34:30

10 CARRARA Michela ITA 1997 14:35:00

11 SCHERER Stefanie GER 1996 14:35:30

12 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:36:00

13 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:36:30

14 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:37:00

15 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:37:30

16 TODOROVA Milena BUL 1998 14:38:00 B

17 ZUK Kamila POL 1997 14:38:30 1

18 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:39:00 B

19 REPINC Lena SLO 2003 14:39:30 1

20 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:40:00 B

21 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:40:30 1

22 BASERGA Amy SUI 2000 14:41:00 B

23 ANDEXER Anna AUT 2003 14:41:30 1

24 GANDLER Anna AUT 2001 14:42:00 B

25 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:42:30 1

26 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:43:00 B

27 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:43:30 1

28 LIE Lotte BEL 1995 14:44:00 B

29 ERMITS Regina EST 1996 14:44:30 2

30 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:45:00 B

31 BULINA Sanita LAT 2001 14:45:30 2

32 CLOETENS Maya BEL 2002 14:46:00 B

33 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:46:30 2

34 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:47:00 B

35 STEINER Tamara AUT 1997 14:47:30 2

36 OEBERG Hanna SWE 1995 14:48:00 B

37 LUNDER Emma CAN 1991 14:48:30 2

38 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:49:00 B

39 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:49:30 2

40 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:50:00 R

41 MAKA Anna POL 1992 14:50:30 2

42 b RICHARD Jeanne FRA 2002 14:51:00 R

43 STREMOUS Alina MDA 1995 14:51:30 2

44 yr PREUSS Franziska GER 1994 14:52:00 R

45 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:52:30 2

46 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:53:00 R

47 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:53:30 2

48 WIERER Dorothea ITA 1990 14:54:00 R

49 GASPARIN Aita SUI 1994 14:54:30 2

50 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:55:00 R

51 HORODNA Olena UKR 2004 14:55:30 2

52 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:56:00 R

53 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:56:30 2

54 OEBERG Elvira SWE 1999 14:57:00 R

55 JAKIELA Joanna POL 1999 14:57:30 2

56 SIMON Julia FRA 1996 14:58:00 R

57 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:58:30 2

58 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:59:00 R

59 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:59:30 2

60 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 15:00:00 R

61 COMOLA Samuela ITA 1998 15:00:30 2

62 MICHELON Oceane FRA 2002 15:01:00 R

63 JISLOVA Jessica CZE 1994 15:01:30 2

64 GROTIAN Selina GER 2004 15:02:00 R

65 KUELM Susan EST 1996 15:02:30 2

66 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 15:03:00 R

67 LIEN Ida NOR 1997 15:03:30 2

68 PETRENKO Iryna UKR 1992 15:04:00

69 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:04:30

70 HAMALAINEN Inka FIN 2005 15:05:00 3

71 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 15:05:30

72 OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 15:06:00

73 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 15:06:30

74 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:07:00

75 MEIER Lea SUI 2001 15:07:30

76 GEMBICKA Daria POL 2001 15:08:00

77 JUPPE Anna AUT 1999 15:08:30

78 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 15:09:00

79 TALIHAERM Johanna EST 1993 15:09:30

80 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 15:10:00

81 PARADIS Pascale CAN 2002 15:10:30

82 TRABUCCHI Martina ITA 2002 15:11:00

83 KOZICA Anika CRO 1997 15:11:30 G

84 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:12:00

85 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:12:30

86 FREED Margie USA 1997 15:13:00

87 BELETSKAYA Yelizaveta KAZ 1996 15:13:30

88 GHILENKO Alla MDA 1992 15:14:00

89 POLTORANINA Olga KAZ 1987 15:14:30

90 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 15:15:00

91 YEGOROVA Polina KAZ 2001 15:15:30

92 SATO Aoi JPN 1997 15:16:00

93 YOLOVA Stefani BUL 2003 15:16:30

94 BLEIDELE Elza LAT 2005 15:17:00

95 REMENOVA Maria SVK 2000 15:17:30

96 CASTONGUAY Grace USA 2001 15:18:00

97 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 2002 15:18:30

98 LEVINS Chloe USA 1998 15:19:00

99 BULINA Sandra LAT 2001 15:19:30

100 VINDISAR Klara SLO 2003 15:20:00

101 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:20:30