Startlist sprint maschile biathlon Oberhof 2025: orario, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domani, sabato 11 gennaio (ore 14:45), andrà in scena la prova dell’inseguimento maschile di Oberhof (Germania), tappa della Coppa del Mondo di biathon. Sulle nevi teutoniche, la gara dei quattro poligoni sarà incerta anche sulla base di quanto accaduto quest’oggi nella 10 km Sprint, in cui la Francia ha letteralmente dominato in lungo e in largo.

La selezione transalpina ha monopolizzato il podio col successo di Quentin Fillon Maillet, alla 17ma affermazione in gare di alto livello (Coppa del Mondo+Mondiali+Olimpiadi), a precedere i connazionali Fabien Claude ed Emilien Jacquelin. Selezione francese che ha piazzato anche altri due atleti in top-10, ovvero Emilien Claude (ottavo) ed Eric Perrot (decimo).

Vedremo se nella pursuit questa specie di dominio si replicherà o se il Team Norge risponderà. In particolare il riferimento è a Johannes Boe, il grande deluso della prova odierna, che con tre errori al poligono ha concluso in tredicesima posizione a poco meno di un minuto dal vincitore. In casa Italia siamo ai soliti discorsi, legati alla poca precisione al poligono. Il migliore è stato Lukas Hofer, 26°, mentre deludente la prestazione di Tommaso Giacomel (39°). Vedremo se si riuscirà a far meglio nell’inseguimento, considerando la presenza anche di Patrick Braunhofer, Elia Zeni e di Didier Bionaz.

La 12.5 km di inseguimento maschile di Oberhof (Germania), valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon, si terrà domani a partire dalle 14.45 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

BIATHLON OBERHOF 2025

Sabato 11 gennaio

Ore 14.45 12.5 km inseguimento maschile a Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA INSEGUIMENTO MASCHILE OBERHOF 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIRMENTO MASCHILE BIATHLON A OBERHOF

1 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:00

2 CLAUDE Fabien FRA 0:15

3 JACQUELIN Emilien FRA 0:22

4 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:29

5 ULDAL Martin NOR 0:29

6 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:36

7 HARTWEG Niklas SUI 0:37

8 CLAUDE Emilien FRA 0:40

9 b WRIGHT Campbell USA 0:48

10 PERROT Eric FRA 0:48

11 SOERUM Vebjoern NOR 0:49

12 PONSILUOMA Martin SWE 0:50

13 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:58

14 FAK Jakov SLO 0:58

15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:10

16 BOE Tarjei NOR 1:12

17 MANDZYN Vitalii UKR 1:12

18 STRELOW Justus GER 1:13

19 VACLAVIK Adam CZE 1:13

20 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:13

21 KRCMAR Michal CZE 1:14

22 STROEMSHEIM Endre NOR 1:14

23 STALDER Sebastian SUI 1:17

24 NELIN Jesper SWE 1:20

25 HORNIG Vitezslav CZE 1:22

26 HOFER Lukas ITA 1:28

27 NAWRATH Philipp GER 1:30

28 SEPPALA Tero FIN 1:31

29 FINELLO Jeremy SUI 1:33

30 EDER Simon AUT 1:35

31 RIETHMUELLER Danilo GER 1:36

32 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:37

33 KUEHN Johannes GER 1:39

34 LESIUK Taras UKR 1:39

35 STROLIA Vytautas LTU 1:39

36 MARECEK Jonas CZE 1:40

37 GUNKA Jan POL 1:42

38 KOMATZ David AUT 1:44

39 GIACOMEL Tommaso ITA 1:44

40 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:46

41 GUIGONNAT Antonin FRA 1:52

42 ZENI Elia ITA 1:52

43 BRANDT Viktor SWE 1:55

44 HORN Philipp GER 1:58

45 LANGER Thierry BEL 1:59

46 KAISER Simon GER 2:00

47 GERMAIN Maxime USA 2:02

48 PLANKO Lovro SLO 2:08

49 DOVZAN Miha SLO 2:13

50 CLAUDE Florent BEL 2:14

51 VASILEV Konstantin BUL 2:15

52 VIDMAR Anton SLO 2:17

53 BIONAZ Didier ITA 2:17

54 BONACCI Vincent USA 2:19

55 BIRKENTALS Renars LAT 2:22

56 BUTA George ROU 2:22

57 LEITNER Felix AUT 2:23

58 DANUSER Dajan SUI 2:24

59 BADACZ Konrad POL 2:28

60 FOMIN Maksim LTU