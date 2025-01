Biathlon, la Coppa del Mondo maschile è inaspettatamente in bilico. L’aritmetica fa di Lægreid un avversario per Johannes Bø

C’è una notizia riguardo al biathlon maschile. La Coppa del Mondo 2024-25 è, attualmente, in bilico. La tappa di Oberhof ha visto Johannes Bø attestarsi al tredicesimo posto nella sprint, rimontando poi sino alla terza posizione nell’inseguimento. Un magro bottino, se rapportato a quello del conterraneo Sturla Holm Lægreid, rispettivamente sesto e primo nelle due competizioni.

In questo modo, il più giovane dei due norvegesi ha recuperato 42 punti al connazionale, portando a 73 le lunghezze di ritardo dal fenomenale compagno di squadra. Significa avere un distacco inferiore alla gara secca. Vero che Johannes assomma è stato malaticcio durante la pausa natalizia, ma l’aritmetica pone i due sul piano della contesa.

Discorso differente per tutti gli altri, poiché la terza forza in campo (il francese Emilien Jacquelin) scrive già -194 da Bø e, conseguentemente -121 da Lægreid. Cionondimeno, gli accadimenti della Turingia fanno sì che si giunga in Baviera con un duello tutto scandinavo, seppur asimmetrico.

Vedremo se i tedeschi padroni di casa, non pervenuti a Oberhof, daranno un segnale di vita. Discorso simile per la squadra azzurra, reduce da una tappa inconcludente. Nel 2024, a Ruhpolding, Tommaso Giacomel salì sul podio. Peraltro, dopo le nevi bavaresi, ci saranno proprio quelle italiane di Anterselva ad accogliere il massimo circuito.