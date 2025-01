Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2025. Tommaso Giacomel è già salito sul podio sulle nevi della Baviera

Gennaio è il mese delle “Classiche monumento” della Coppa del Mondo di biathlon. La prima è rappresentata dalla “bolgia” di Ruhpolding. Si resta in Germania, dunque, ma ci si trasferisce da una regione prettamente teutonica (Turingia) a una decisamente più gioviale, ovvero la Baviera.

Si tratta de “LA” tappa, quella con l’articolo determinativo, per chi volesse vivere appieno l’esperienza di seguire il massimo circuito in loco. L’affluenza di pubblico è la più alta in assoluto e gli spettatori arrivano da ogni parte d’Europa. La festa, a Ruapading (questo il vero nome del borgo in dialetto bavarese), è assicurata.

Si è detto “Classica monumento” perchè Ruhpolding in campo maschile ha ospitato 96 gare individuali di primo livello (24 venti km, 42 sprint, 18 inseguimenti, 12 mass start), 43 a squadre (di cui 40 staffette) e ben 4 edizioni dei Mondiali (1979, 1985, 1996, 2012). Peraltro, vi si fa tappa per la quarantacinquesima stagione differente su un massimo teorico di quarantotto.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 5 – SETTORE MASCHILE

Località: Ruhpolding (Germania)

Prima volta in calendario: gennaio 1978

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2024

Grandi eventi organizzati:

Mondiali 1979, 1985, 1996 e 2012

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Mercoledì: Individuale

Venerdì: Staffetta

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

FOURCADE Martin [FRA] – 12 vittorie

(2 IN, 4 SP, 3 PU, 3 MS) da marzo 2012 a gennaio 2020

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 (SP) – FOURCADE Martin [FRA]

2020 (PU) – FOURCADE Martin [FRA]

2022 (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2022 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2023 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2023 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2024 (SP) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

2024 (PU) – DALE Johannes [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

9 (7-0-2) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

6 (2-3-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

5 (1-3-1) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

4 (0-2-2) – BØ Tarjei [NOR]

3 (1-1-1) – EDER Simon [AUT]

3 (1-1-1) – FAK Jakov [SLO]

2 (0-0-2) – SMOLSKI Anton [BLR]

1 (1-0-0) – DALE Johannes [NOR]

1 (0-1-0) – LOGINOV Alexander [RUS]

1 (0-1-0) – GIACOMEL Tommaso [ITA]

1 (0-0-1) – KRCMAR Michal [CZE]

1 (0-0-1) – GUIGONNAT Antonin [FRA]

1 (0-0-1) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

80 (32-24-24) – NORVEGIA

70 (26-20-24) – GERMANIA [All-Inclusive]

45 (21-15-9) – FRANCIA

23 (2-10-11) – RUSSIA

14 (7-4-3) – URSS + CSI

14 (3-5-6) – ITALIA

10 (1-5-4) – AUSTRIA

10 (0-5-5) – REP.CECA [All-Inclusive]

8 (2-2-4) – BIELORUSSIA

7 (1-3-3) – SVEZIA

3 (0-2-1) – FINLANDIA

3 (1-1-1) – SLOVENIA

1 (0-0-1) – USA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

17 gennaio 1991 – CARRARA Pier Alberto (IN)

16 gennaio 1992 – ZINGERLE Andreas (IN)

15 gennaio 1994 – FAVRE Patrick (SP)

2° posto

28 gennaio 1988 – ZINGERLE Andreas (IN)

30 gennaio 1988 – PASSLER Johann (SP)

17 gennaio 1991 – ZINGERLE Andreas (IN)

19 gennaio 1991 – CARRARA Pier Alberto (SP)

13 gennaio 2024 – GIACOMEL Tommaso (SP)

3° posto

31 gennaio 1979 – WEISS Luigi (SP) {Mondiali}

16 febbraio 1985 – PASSLER Johann (SP) {Mondiali}

13 gennaio 1994 – ZINGERLE Andreas (SP)

28 gennaio 1995 – FAVRE Patrick (SP)

9 febbraio 1996 – CATTARINUSSI René (SP) {Mondiali}

15 gennaio 2005 – VUILLERMOZ René Laurent (SP)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 3

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 3

HOFER Lukas

Gare disputate: 27

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 6° posto (SP gennaio 2019)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 20° posto (SP gennaio 2024)

BRAUNHOFER Patrick

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 30° posto (PU gennaio 2024)

ZENI Elia

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 26° posto (PU gennaio 2024)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari e Daniele Fauner.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2019 – NORVEGIA, Germania, Francia

2020 – FRANCIA, Norvegia, Austria

2022 – RUSSIA, Germania, Bielorussia

2023 – NORVEGIA, Germania, Francia

2024 – NORVEGIA, Germania, Italia

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

Vittorie

19 gennaio 1992 – (Carrara, Passler, Zitturi, Zingerle)

2° posto

16 gennaio 1994 – (Favre, Passler, Carrara, Passler, Leitgeb)

29 gennaio 1995 – (Cattarinussi, Pallhuber, Favre, Carrara)

3° posto

20 gennaio 1980 – (Tiraboschi, Darioli, Midali, Weiss)

11 gennaio 2024 – (Zeni, Bionaz, Hofer, Giacomel)