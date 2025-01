LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: non si può più sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, diciannovesima giornata dell’Eurolega di basket 2025! I milanesi devono reagire per non perdere ulteriore terreno in classifica, con le partite che iniziano ad avere un peso specifico importante.

La squadra campione d’Italia si era risollevata dopo un avvio non perfetto con un filotto di sei successi consecutivi, interrotto bruscamente da tre sconfitte in fila (due delle quali sul filo di lana contro Bayern Monaco ed Olympiacos Pireo). Coach Ettore Messina punterà ancora sugli uomini migliori ovvero Nikola Mirotic e Zach LeDay, con Shavon Shields pronto a dare man forte da qualsiasi posizione. 9-9 è il record dei milanesi attualmente in dodicesima posizione, ancora in lotta per un posto nella post-season.

L’ASVEL Villeurbanne cerca di vendicare il ko rimediato all’andata al Forum di Assago (92-84), con la compagine transalpina reduce da una battuta d’arresto contro la Virtus Bologna (83-69) dopo aver piegato la resistenza della capolista Paris Basketball (98-93) e del Partizan Belgrado di coach Zeljko Obradovic (79-82). 8-10 è il bilancio finora dei francesi, con Theo Maledon e Jouffrey Lauvergne che cercheranno di trascinare i compagni.

Inizio del match previsto alle ore 20:00 all'Astroballe di Villeurbanne (Francia), impianto situato alle porte di Lione. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN.