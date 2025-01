Jasmine Paolini chiuderà tra le top 5 dopo gli Australian Open. Solo un’avversaria può superarla

L’eliminazione odierna della statunitense Jessica Pegula nel torneo di singolare femminile degli Australian Open 2025 di tennis regala una certezza a Jasmine Paolini: l’azzurra, arrivata a Melbourne da numero 4 del mondo, nella peggiore delle ipotesi chiuderà la manifestazione al quinto posto del ranking mondiale.

L’azzurra, infatti, che potrebbe anche superare la statunitense Coco Gauff ed issarsi al terzo posto della graduatoria arrivando in fondo al torneo, potrebbe ora essere scavalcata soltanto dalla kazaka Elena Rybakina, con la quale potrebbe esserci lo scontro diretto nei quarti di finale.

La kazaka, però, per scavalcare l’azzurra, dovrebbe arrivare almeno in semifinale, sperando di non ritrovarsi Paolini di fronte nella sfida dei quarti: qualora la tennista italiana, dovesse invece soccombere a Rybakina ai quarti, infatti, la kazaka dovrebbe spingersi almeno in finale per scavalcare l’azzurra.