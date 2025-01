Italia-Svizzera oggi in tv, Mondiali pallamano 2025: orario, dove vederla in streaming

Dopo la sconfitta contro la Germania, che però ha lasciato tante sensazioni positive al dt Riccardo Trillini e alla sua squadra, l’Italia della pallamano è pronta a tornare in campo ai Mondiali 2025 per chiudere il suo Main Round.

Gli azzurri affrontano la Svizzera, un avversario che conoscono bene e con cui si sono già misurati nella marcia d’avvicinamento al torneo iridato. Obiettivo: vincere per arrivare al terzo posto del Gruppo I e inserirsi nella griglia di piazzamenti che va dal 9° al 12° posto per andare poi a ottenere un risultato che già di per sé sarebbe storico.

Italia-Svizzera, valida per la 3a giornata del Gruppo I del Main Round dei Mondiali 2025 di pallamano, si giocherà a Herning (Danimarca) quest’oggi, sabato 25, alle ore 15.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e in diretta streaming su NOW, Sky Go e gratuitamente sul canale Youtube di Sky Sport e sull’account TikTok di NOW. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta del match, per non perdervi neanche un’emozione, un gol e una parata della gara.

PROGRAMMA MONDIALI PALLAMANO 2025 OGGI

Sabato 25 gennaio

Ore 15.30 Italia-Svizzera – Diretta tv su Sky Sport Max (205)

DOVE VEDERE ITALIA-SVIZZERA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max

Diretta streaming: NOW, Sky Go, Youtube Sky Sport e sull’account TikTok di NOW

Diretta Live Testuale: OA Sport