Pallamano, Danimarca e Francia approdano ai quarti di finale del Mondiale

Poche sorprese nella giornata appena conclusa per quanto riguarda i Mondiali 2025 di pallamano. Danimarca e Francia si distinguono nel Gruppo 1 e 2 del Main Round, le due realtà citate guardano ai quarti di finale di settimana prossima dopo un nuovo solido successo.

I danesi campioni olimpici in carica hanno primeggiato in casa per 39-28 contro la Svizzera. La Jyske Bank Boxe di Herning ha visto anche la vittoria della Cechia che dopo la sconfitta contro l’Italia ha gioito contro la Tunisia (26-35).

Il Gruppo 2 sorride, invece, alla Francia ed all’Ungheria, rispettivamente al top quest’oggi contro Olanda (28-35) ed Austria (29-26). In quel di Varaždin (Croazia) trionfa anche il Macedonia del Nord che ha battuto il Qatar la 39-34

Domani una nuova giornata di pausa riservata al Gruppo 3 e 4. I primi due gironi del Main Round torneranno in azione sabato 25 gennaio, giornata conclusiva che stabilirà le compagini che accederanno ai quarti di finale di settimana prossima.

I RISULTATI DI OGGI (23 gennaio)

Gruppo 1

Tunisia – Cechia 26-35

Italia – Germania 27-34

Danimarca – Svizzera 39-28

Gruppo 2

Macedonia del Nord – Qatar 39-34

Olanda – Francia 28-35

Ungheria – Austria 29-26