Pallamano: Egitto vicinissimo ai quarti, Portogallo straordinario contro la Spagna

I Mondiali 2025 di pallamano mandano in archivio un’altra incredibile giornata del loro Main Round, quella relativa alla giornata di venerdì 24 gennaio. In campo c’erano il Gruppo III e il Gruppo IV di questa seconda fase. Ecco come sono andate le cose.

Gruppo III

Nel derby della penisola iberica uno straordinario Portogallo manda al tappeto 35-29 la Spagna conquistandosi con un turno d’anticipo l’accesso ai quarti di finale del torneo iridato. Vittoria pesantissima anche per il Brasile che regola la Svezia 27-24 prendendosi anche lei l’accesso, per la prima volta nella storia, alla Top 8 dei Mondiali. A nulla serve alla Norvegia il largo successo per 39-22 sul Cile.

Classifica Gruppo III: Portogallo 7, Brasile 6, Norvegia 4, Svezia 4, Spagna 3, Cile 0

Gruppo IV

L’Egitto battendo 26-25 la Slovenia si è messo nella posizione di andare a prendersi i quarti di finale. Ora agli africani basterà infatti battere Capo Verde nell’ultima partita della pool, che oggi intanto ha perso 30-26 contro l’Argentina, per accedere ai quarti di finale. Successo di capitale importanza per la Croazia che, superando 32-26 l’Islanda, ora avrà il destino nelle proprie mani nel match conclusivo di questo round contro una Slovenia praticamente eliminata.

Classifica Gruppo IV: Croazia 6, Egitto 6, Islanda 6, Slovenia 4, Argentina 2, Capo Verde 0.

Domani tornano in campo il Gruppo I e il Gruppo II. Questi gli incontri del Gruppo I: Italia-Svizzera (h 15.30), Repubblica Ceca-Danimarca (h 18.00) e Germania-Tunisia (h 20.30). Gruppo II: Olanda-Austria (h 15.30), Qatar-Ungheria (h 18.00) e Francia-Macedonia del Nord (h 20.30).