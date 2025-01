Italia-Bielorussia calcio a 5 oggi in tv: orario, programma, streaming

Per l’Italia del calcio a 5 è il momento di iniziare il suo percorso di qualificazione verso gli Europei 2026 di futsal. Gli azzurri di Salvo Samperi affronteranno la Bielorussia.

Il match si disputerà a Catania: per Musumeci e compagni sarà importantissimo vincere per partire al meglio nella Pool 2, di cui fanno parte anche Malta e Finlandia, con i nordici che hanno vinto il confronto diretto contro i maltesi per 5-0.

Italia-Bielorussia, valida per la 1a giornata del Gruppo 2 del percorso di Qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, si giocherà a Catania quest’oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Vivo Azzurro TV. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta del match, per non perdervi neanche un’emozione, un gol e una parata della gara.

PROGRAMMA CALCIO A 5 OGGI

Giovedì 30 gennaio

Ore 20.00 Italia-Bielorussia – Diretta streaming su Vivo Azzurro TV

DOVE VEDERE ITALIA-BIELORUSSIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Vivo Azzurro TV

Diretta Live Testuale: OA Sport