Calcio a 5, Samperi e Musumeci: “Siamo emozionati, ma vogliamo dare tutto e vincere”

La nazionale italiana di calcio a 5 è pronta ad affrontare il primo incontro del percorso valido per le qualificazioni agli Europei 2026 di futsal. Gli azzurri affronteranno il prossimo 30 gennaio, a Catania, la Bielorussia.

Una partita speciale sotto tanti punti di vista, in particolare per il ct e il capitano della rappresentativa azzurra: Salvo Samperi e Carmelo Musumeci, entrambi catanesi doc.

Nella conferenza di presentazione dell’evento, entrambi si sono prestati alle domande dei giornalisti. Samperi, visibilmente emozionato ha detto: “Ringrazio tutti, è un’emozione pazzesca. Se me l’avessero detto qualche anno fa, non ci avrei creduto, è assolutamente un sogno per me. Daremo tutto per la nazionale”.

Così invece Musumeci: “Sono a casa mia, qui sono cresciuto come giocatore e come uomo. Non posso che ringraziare il presidente Enrico Musumeci e mister Samperi, da sempre al mio fianco. È una parentesi bellissima della mia carriera che porterò sempre dentro di me. Dovremo essere di ghiaccio, anche se sarà emozionante: speriamo di mettere la ciliegina sulla torta vincendo, perché viviamo di risultati e vincere darebbe ancora più valore a tutto”.