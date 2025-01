Goggia-Brignone, il divertente siparietto sull’ultimo podio: quando hanno fatto festa insieme? I precedenti

Sofia Goggia e Federica Brignone hanno regalato grandissime emozioni nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista Olympia delle Tofane. Le due azzurre si sono esaltate nella località che tra poco più di un anno ospiterà le gare olimpiche e hanno ottenuto un risultato sensazionale: la fuoriclasse bergamasca ha vinto di forza e ha ottenuto il quarto successo in carriera in terra dolomitica, mentre la fenomenale valdostana ha conquistato un pregevole terzo posto su un tracciato che non le aveva mai regalato soddisfazioni in passato.

Le nostre portacolori hanno regalato un divertente siparietto ai microfoni della Rai, a cui si sono presentate insieme per analizzare la propria prestazione. Alle sciatrici è stato chiesto se si ricordavano l’ultima volta in cui erano salite insieme sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante ed entrambe cercavano di ricostruire i precedenti, c’è stato un piccolo conciliabolo caratterizzato dall’enunciazione di località e piazzamenti vari nelle ultime due stagioni, poi il flash definiti con la serie di gare in cui insieme hanno potuto fare festa in top-3: la memoria non ha tradito le stelle del movimento tricolore.

Bisogna risalire al 17 dicembre 2023: Brignone vinse il superG in Val d’Isere, mentre Goggia fu terza nella località francese. Otto giorni prima (9 dicembre 2023), nella discesa libera di St. Moritz (Svizzera), fu la bergamasca a precedere la valdostana (furono rispettivamente seconda e terza dietro alla statunitense Mikaela Shiffrin).

In precedenza c’erano state cinque meravigliose doppiette: discesa libera di Crans Montana (Svizzera) il 26 febbraio 2023, quando Goggia fece suonare l’Inno di Mameli davanti alla compagna di squadra; superG di Rosa Khutor (Russia) il 2 febbraio 2020, con Brignone vittoriosa davanti alla lombarda; superG di St. Moritz il 14 dicembre 2019 con Goggia a precedere Brignone; discesa di Bad Kleinkirchheim (Austria) il 14 gennaio 2018 con Goggia-Brignone (giorno della tripletta completata da Nadia Fanchini); gigante di Aspen (USA) il 19 marzo 2017 con Brignone davanti (tripletta completata da Marta Bassino).