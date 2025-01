Sofia Goggia vince la discesa di Cortina: “L’emozione più grande. La rivalità con Brignone ci aiuta”. E il siparietto…

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo, dettando legge nella prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista Olympia delle Tofane. La fuoriclasse bergamasca ha riscattato la doppia uscita di cui si era resa protagonista settimana scorsa a St. Anton ed è tornata al successo nella specialità prediletta, marcando la seconda affermazione stagionale dopo la stoccata firmata nel superG di Beaver Creek prima di Natale.

L’azzurra ha ottenuto la quarta affermazione in carriera nella Perla delle Dolomiti, risultando imbattibile per l’intera concorrenza sul tracciato che tra poco più di un anno ospiterà le gare olimpiche. La 32enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 1.33.95, precedendo di 42 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e di 55 centesimi la valdostana Federica Brignone, che è balzata in testa alla classifica generale. Domani ci sarà l’occasione di replicare nel superG che chiuderà il fine settimana sulle nevi italiane.

La nostra portacolori, che già nelle prove cronometrate dei giorni scorsi aveva fatto intuire tutte le sue potenzialità e la sua voglia di rivalsa, ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Penso che non ci sia emozione più grande che vincere a Cortina per noi italiane. Avevo il cuore in gola ed ero emozionata: per me questo posto rappresentata tanto in più rispetto a una gara di Coppa del Mondo, le mie giornate più belle sono sempre qui“.

La Campionessa Olimpica di discesa libera a PyeongChang 2018 si è soffermata anche sul rapporto con Federica Brignone, che era accanto a lei durante queste dichiarazioni: “Sappiamo di essere molto competitive tra di noi, ma penso che questa buona rivalità ci spinga ad andare sempre forte, a volerci migliorare. Siamo accomunate dalla fame di volere essere le sciatrici migliori e dare tutto in pista. In questa cosa siamo uguali, possiamo dirlo“.

Sofia Goggia si è presentata ai microfoni della Rai insieme a Federica Brignone, dando vita a un divertente siparietto quando cercavano di ricordare l’ultima volta in cui sono salite insieme sul podio. Le due azzurre erano un po’ confuse sui precedenti e sono andate a ritroso, riuscendo poi a fare chiarezza con correttezza: bisogna risalire al superG della Val d’Isere andato in scena il 17 dicembre 2023, quando la valdostana vinse di forza e la bergamasca concluse al terzo posto. Otto giorni prima, invece, Goggia fu seconda nella discesa libera di St. Moritz appena davanti a Brignone. Entrambe hanno rimembrato la discesa di Crans Montana datata 26 febbraio 2023, vinta da Goggia davanti alla compagna di squadra.