Ferrari sceglie la strada della continuità: definito il nome della vettura per il Mondiale 2025

La Ferrari ha annunciato il nome della vettura che affiderà nel 2025 a Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Viene scelta la strada della continuità: dopo la SF-23 e la SF-24, la macchina del 2025 si chiamerà SF-25. Ad ufficializzarlo è stata la stessa Scuderia Ferrari sui propri profili ufficiali sui social.

New year, new name pic.twitter.com/JC4Ou0OfRJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 30, 2025

Una vettura che vedremo svelata per la prima volta il 19 febbraio, appena prima dei test di Sakhir, prima dell’inizio del Mondiale di Formula 1 in Australia. Mancano sempre meno tasselli alla presentazione della nuova vettura, visto che erano già state mostrate anche le tute che indosseranno i due piloti.

Ferrari che avrebbe potuto fare i conti un po’ di scaramanzia in questa scelta “continuativa”, visto che le ultime vetture Ferrari a vincere titoli mondiali erano state la F2007 quando vinse Kimi Raikkonen nel Mondiale piloti e la F2008 che vinse i Mondiali costruttori e nel nome c’era l’anno per il quale erano state prodotte.

In questi giorni intanto la Rossa è impegnata per alcuni test a circuito chiuso a Barcellona con la SF-23, con Lewis Hamilton che ieri è finito contro le barriere: un intoppo che ha cambiato i programmi e non ha permesso a Leclerc di scendere in pista.