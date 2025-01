Lewis Hamilton a muro con la SF-23 a Barcellona: Ferrari danneggiata

Brutto spavento per Lewis Hamilton nella mattinata di test a Barcellona con la SF-23. Il sette volte campione del mondo ha perso il controllo della vettura nella parte finale della pista ed è finito contro le barriere, causando alcuni danni alla macchina. Fortunatamente non ci sono conseguenze fisiche invece per il britannico.

Secondo quanto riportato dal collega Roberto Chinchero e da Motorsport.com, intorno alle 11.00 di questa mattina l’ex pilota Mercedes ha perso il controllo nel terzo settore. Hamilton è comunque riuscito a uscire dall’abitacolo sulle sue gambe e non ha avuto alcuna ripercussione dal punto di vista fisico, ma la macchina è passata ai meccanici per le riparazioni.

La monoposto ha riportato danni notevoli alle sospensioni e ad alcune parti aerodinamiche. La squadra diretta in pista dal vice team principal, Jerome D’Ambrosio, starebbe analizzando le telemetrie per capire quale sia stato il motivo che può aver causato l’uscita di Hamilton, che probabilmente stava cercando di trovare il limite.

Cambia il programma di lavoro di questo pomeriggio: Charles Leclerc potrà fare solo qualche giro nel tardo pomeriggio, visto che la riparazione dei danni richiederà diverse ore e quindi l’attività per il monegasco sarà ridotta all’osso rispetto a quella prevista.