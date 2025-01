Federica Brignone: “Vittoria sofferta, dispiace per Pirovano. Lo slalom? Lo lascio a mia mamma…”

Federica Brignone ha centrato uno splendido successo nella discesa di St. Anton (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista intitolata a Karl Schranz, la valdostana ha confermato il suo ottimo momento di forma, dominando la scena e inanellando l’ennesima vittoria della sua carriera.

Al traguardo Federica Brignone ha preceduto per soli 7 centesimi la sorpresa svizzera (n° 46) Malorie Blanc, quindi terza Ester Ledecka a 18. Beffata e fuori dal podio Laura Pirovano a 43, davanti a Stephanie Venier a 51, una superba Lindsey Vonn a 58, quindi alle altre austriache Cornelia Huetter (+0.61) e Nina Ortlieb (+0.63).

Al termine della sua gara, la valdostana (al trentesimo successo in carriera, il primo in discesa, piazzando ora una bandierina in ogni specialità, tranne lo slalom) ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Rai 2: “Sono molto felice per questa vittoria, sapevo che sarebbe stata sofferta. La gara è stata davvero emozionante con tanti inserimenti inaspettati. Mi dispiace moltissimo per Laura Pirovano che ha visto sfuggire il podio ancora una volta. La mia gara? Non sono stata perfetta ma ho sempre lasciato andare gli sci. La giovane svizzera sapevo che era pericolosa, infatti la stavo aspettando”.

Un risultato che la mette ancor di più nel Gotha dello sci alpino: “Sono molto soddisfatta di quello che sto facendo. Piano piano inizio a rendermi conto di quello che ho realizzato in carriera. Sicuramente ho ottenuto molto di più di quello che mi sarei mai attesa. Vincere in discesa poi, chi l’avrebbe mai pensato? Resta solo lo slalom? Quello lo lascio a mia mamma…(Ninna Quario è stata una campionessa negli anni ’80, ndr)”.