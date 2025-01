Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nella discesa di St. Anton? Montepremi sfizioso. E la classifica…

Federica Brignone ha vinto la discesa libera di St. Anton e ha conquistato la terza vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino, dopo che nelle scorse settimane si era imposta nei giganti di Soelden e Semmering. La fuoriclasse valdostana è ormai abituata a dettare legge in Austria e per la prima volta in carriera è riuscita a trionfare nella disciplina veloce per eccellenza: dopo le affermazioni ottenute tra porte larghe, superG e combinata arriva la consacrazione anche in questa specialità, toccando quota 30 successi nel massimo circuito internazionale itinerante.

La 34enne, che ha allungato in testa alla graduatoria delle italiane più vincenti nella storia della Coppa del Mondo, ha ampiamente riscattato la clamorosa uscita nella prima manche del gigante disputato sette giorni fa a Kranjska Gora e ha portato a casa 100 punti pesantissimi, grazie ai quali aumenta sensibilmente le proprie chance nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale. L’azzurra è infatti salita a quota 419 punti, a 37 lunghezze di distacco dalla croata Zrinka Ljutic e con 90 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami alla vigilia del superG in programma domani sempre in questa località.

La nostra portacolori è scesa con il pettorale numero 14, ha pennellato una grande prova, ha scavalcato Laura Pirovano al comando (poi quarta dopo gli inserimenti da dietro della ceca Ester Ledecka e della svizzera Malorie Blanc) e ha nuovamente fatto suonare l’inno di Mameli, tra l’altro dopo aver firmato il miglior tempo nella prova cronometrata disputata due giorni fa. Si tratta di un enorme risultato dal punto di vista sportivo e agonistico, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nella discesa libera di St. Anton?

Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 50.400 euro), lo stesso che aveva portato a casa per i sigilli di Soelden e Semmering (salvo rare eccezioni, l’entità dell’assegno per un successo è sempre questa). Federica Brignone guida anche il Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi, con 148.500 franchi (circa 158.100 euro) davanti a Ljutic (138.800 franchi) ed Hector (137.825 franchi).

