F1, Lewis Hamilton debutta oggi in pista con la Ferrari: ci sarà anche Charles Leclerc a Fiorano

Lewis Hamilton sarà in pista stamane a Fiorano per il suo primo test con la Ferrari. Immortalato in varie foto in queste ultime ore, posteriori al suo arrivo a Maranello, il sette-volte iridato non vuol perdere troppo tempo, ben sapendo che bisognerà trovare subito la chimica col team.

Nei pressi del circuito ci sono già tanti tifosi a essersi radunati in attesa dei primi giri con la Rossa di Lewis, che non potrà ovviamente girare con la nuova vettura che sarà presentata il 19 febbraio e, come da regolamento, neanche con quella del 2024. Il britannico potrebbe disporre o della SF-23 o della F1-75 (monoposto del 2022).

Ci sarà anche Charles Leclerc, stando a quello che riportano le cronache. Il monegasco vuol subito interagire col suo nuovo team-mate, motivato dalla sfida che il suo arrivo rappresenta nella scuderia. L’obiettivo per il 2025 è quello del titolo mondiale ed entrambi i piloti hanno questa ambizione.

Un test che, chiaramente, dipenderà dalle condizioni climatiche e meteorologiche, visto che siamo in pieno inverno. In tutto questo, Hamilton ha reso noto il suo casco con i colori della Ferrari: un giallo acceso che contrasta con il n.44 colorato di rosso.