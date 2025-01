F1: Hamilton scrive già la storia in Ferrari. Record per la foto davanti la sede di Maranello

Una foto che, probabilmente, rimarrà sempre nella storia. Malgrado sia arrivato da poco più di 24 ore, Lewis Hamilton e la Ferrari hanno già raccolto dei record importanti, senza aver avuto bisogno neanche di entrare in una monoposto. Sono infatti oltremodo spaventose le cifre delle interazioni ottenute sui social dal campionissimo britannico, approdato fisicamente a Maranello ieri, lunedì 20 gennaio, per preparare la stagione 2025 di Formula 1, dove correrà a fianco di Charles Leclerc.

La foto, già iconica, che ritrae il pilota in vesti elegantissime davanti alla sede della rossa con a fianco una roboante F40 sta infatti raggiungendo in queste ore la bellezza di cinque milioni di like solo su Instagram, complice anche la pubblicazione in condivisione con l’account della scuderia. A questa si aggiunge il suggestivo carousel pubblicato dal solo dal nativo di Stevenage, capace di arrivare ad oltre due milioni e trecentomila persone per quasi otto milioni complessivi.

Numeri esagerati, che certificano le grandissime aspettative che girano intorno all’ex Campione del Mondo il quale, nonostante i 40 anni di età compiuti lo scorso 7 gennaio, è intenzionato a lasciare un segno indelebile, correndo proprio insieme al team sognato fin da bambino.

Ricordiamo che domani, mercoledì 22 gennaio, Hamilton salirà finalmente a bordo della Ferrari per il primo test sulla pista di Fiorano. Si prospetta un’altra giornata storica.

