F1, il primo giorno di Hamilton in Ferrari: “Lo ricorderò per sempre. Comincia una nuova era”

Lewis Hamilton ha cominciato ufficialmente la sua avventura in rosso, presentandosi oggi a Maranello per il suo primo giorno di lavoro da pilota della Ferrari. Il fuoriclasse britannico sette volte campione del mondo di F1 si è recato al quartier generale della Rossa per conoscere meglio gli ingegneri con cui lavorerà nei prossimi anni e visitare i vari dipartimenti del Reparto Corse.

Il quarantenne nativo di Stevenage, accolto in mattinata dal team principal Frederic Vasseur e dal CEO Benedetto Vigna, ha iniziato ad effettuare anche alcune prove come per esempio quella relativa al sedile e alla disposizione dei pulsanti sul volante, in attesa di prendere parte ad altri briefing tecnici nella giornata di domani. Il debutto in pista a Fiorano è atteso mercoledì 22 gennaio, in base alle ultime indiscrezioni.

“Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi“, le parole di Hamilton a fine giornata.

“Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme“, si conclude così il post su Instagram del Re Nero in cui viene immortalato accanto a una F40 e alla casa di Enzo Ferrari. Il primo Gran Premio del pilota inglese vestito di rosso è in programma domenica 16 marzo a Melbourne.