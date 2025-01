Europei speed skating 2025 oggi in tv: orari 10 gennaio, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 10 gennaio, prenderanno il via gli Europei 2025 di speed skating a Heerenveen, nei Paesi Bassi. Sull’anello di ghiaccio olandese lo spettacolo non mancherà e nel day-1 della rassegna continentale assisteremo dalle prove valide per la competizione sprint.

500 e 1000 metri animeranno la scena. Le prestazioni sulle distanze citate porteranno a un punteggio che i protagonisti totalizzeranno in relazione alla prestazione realizzata. In casa Italia saranno quattro i rappresentanti a tenere alto il vessillo italico. Stiamo parlando di Francesco Betti e di David Bosa tra gli uomini e di Serena Pergher di Giorgia Aiello tra le donne.

Fari puntati, in particolare, su Bosa e Pergher, che hanno fatto vedere in passato ottime prestazioni nella velocità pura. Certo, la concorrenza sarà spietata e ci si aspetta una grande risposta dai padroni di casa, che davanti al proprio pubblico avranno grandi motivazioni per esprimere il 101%.

La prima giornata degli Europei di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi), che inizierà a partire dalle ore 19.00, sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su Raiplay, Discovery+.

EUROPEI SPEED SKATING 2025

Venerdì 10 gennaio

19:00 500m donne (prima serie) – Sprint a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta tv su RaiSport HD.

19:28 500m uomini (prima serie) – Sprint a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta tv su RaiSport HD.

20:07 1000m donne (prima serie) – Sprint a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta tv su RaiSport HD.

20:55 1000m uomini (prima serie) – Sprint a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta tv su RaiSport HD.

ITALIANI IN GARA

Venerdì 10 gennaio

19:00 500m donne (prima serie) – Sprint a Heerenveen (Paesi Bassi) – Giorgia Aiello, Serena Pergher.

19:28 500m uomini (prima serie) – Sprint a Heerenveen (Paesi Bassi) – David Bosa, Francesco Betti

20:07 1000m donne (prima serie) – Sprint a Heerenveen (Paesi Bassi) – Giorgia Aiello, Serena Pergher

20:55 1000m uomini (prima serie) – Sprint a Heerenveen (Paesi Bassi) – David Bosa, Francesco Betti

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+