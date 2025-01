Speed skating, i 10 convocati dell’Italia per gli Europei Sprint e Allround: Ghiotto punta ad una medaglia

Da venerdì 10 a domenica 12 gennaio si terranno a Heerenveen (nei Paesi Bassi) i Campionati Europei 2025 di speed skating. Nello specifico il ghiaccio neerlandese dell’iconica Thialf ospiterà la rassegna continentale sprint e allround, mentre un anno fa nella stessa sede vennero assegnati i titoli europei sulle singole distanze (come avviene ai Giochi Olimpici).

L’Italia, reduce da un buon avvio di stagione in Coppa del Mondo, proverà a ben figurare in un format che però non esalta le caratteristiche di alcuni tra gli atleti di punta della Nazionale. Il direttore tecnico Maurizio Marchetto ha convocato Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani, Alice Marletti, Serena Pergher al femminile e Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini al maschile.

“Arriviamo a questo appuntamento con la voglia di ben figurare in una competizione storica e di prestigio. Sappiamo che, per il programma di gare, questo non è un evento che valorizza in particolar modo le caratteristiche dei nostri atleti ma sfrutteremo al meglio ogni occasione per farci trovare pronti e crescere di condizione. La squadra, a dire il vero, deve ancora smaltire al 100% i carichi di lavoro sostenuti nel corso delle ultime settimane in un calendario che deve tenere conto anche delle imminenti tappe di Coppa del Mondo“, il commento di Marchetto alla vigilia della manifestazione.

Tra le donne vedremo in azione Aiello e Pergher sulle distanze sprint (due sessioni sui 500 e due sui 1000 metri), mentre Lollobrigida, Marletti e Luciani saranno impegnate nell’allround (500, 1000, 1500, 3000 e 5000 metri). Passando al settore maschile saranno Betti e Bosa i rappresentanti della selezione tricolore per le gare sprint, mentre Ghiotto, Di Stefano e Giovannini si cimenteranno nelle distanze allround (500, 1000, 1500, 5000 e 10.000 metri). Forfait di Alessio Trentini, che deve rinunciare all’appuntamento per una contrattura alla schiena rimediata in occasione dei Campionati Italiani di Collalbo a fine dicembre.