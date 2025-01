Speed skating, Davide Ghiotto vuole il titolo continentale nell’allround a Heerenveen

Ultimi preparativi e si comincia. Nel prossimo week end la Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) sarà teatro degli Europei di speed skating 2025. Il primo appuntamento importante del nuovo anno nel pattinaggio di velocità pista lunga vedrà gli atleti cimentarsi nella doppia competizione, ovvero allround e sprint. Nella rassegna che racchiuderà 500, 1500, 5000 e 10000 metri, Davide Ghiotto è tra gli osservati speciali.

Il veneto guida la classifica di Coppa del Mondo delle specialità “distance”, essendosi imposto nel primo appuntamento di Nagano (Giappone) e giunto secondo a Pechino (Cina) nei 5000 metri. Ghiotto potrà contare in questo caso anche sulla sua distanza preferita, i 10 km, nella quale in piena preparazione a Inzell (Germania) aveva stabilito il primato del mondo ufficioso.

Il vero avversario per il metallo pregiato dell’azzurro potrebbe essere il norvegese Sander Eitrem, a segno nel confronto diretto in Cina sui 5 km e dotato di un maggior spunto veloce rispetto a Ghiotto, che potrebbe premiarlo specialmente nei 500 metri. L’azzurro dovrà limitare i danni nella specialità di pura velocità, avendo poi l’opportunità di fare la differenza in quella più lunga.

Tra le fila olandesi non ci sarà il campione Patrick Roest, che si sta ancora riprendendo dopo i problemi legati al dente del giudizio. Formazione di casa, comunque, che non andrà sottovalutata e Beau Snellink potrebbe essere il terzo incomodo nel confronto tra il pattinatore tricolore ed Eitrem.