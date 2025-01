Speed skating, Francesca Lollobrigida a caccia di risposte negli Europei allround di Heerenveen

La Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) sarà teatro degli Europei 2025 di speed skating. Il pattinaggio di velocità pista lunga, come da tradizione, inizia il nuovo anno con la competizione continentale e in questo caso i format previsti saranno due: allround e sprint. Nella formula che racchiude al femminile le distanze dei 500, 1500, 3000 e 5000 metri, Francesca Lollobrigida andrà in cerca di risposte.

La campionessa romana, messe in archivio con grandissimo orgoglio le medaglie olimpiche a Pechino 2022 (argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start), ha accettato una nuova sfida: tornare a ottenere grandi risultati dopo la maternità. La nascita del piccolo Tommaso è stato un fattore che, chiaramente, ha cambiato la vita di Francesca e la pattinatrice azzurra ha spesso portato con sé il suo pargolo per vivere con lui momenti di gara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Lollobrigida (@lollobrigida_francy)

Non fa eccezione la rassegna continentale in questione, dove l’azzurra affronterà l’allround per dare tutto quello che ha. Il tempo passa e confermarsi ad alto livello è sempre più complicato. Tuttavia, Francesca ha precisato più volte come e quanto il suo sacro fuoco sia ardente e vedremo come riuscirà a disimpegnarsi nel susseguirsi delle prove, ricordando il bronzo a Collalbo negli Europei 2019 con questa impostazione (allround).

I favori del pronostico spettano alla norvegese Ragne Wiklund, primatista della graduatoria di Coppa del Mondo nelle gare “distance”. A contenderle lo scettro dovrebbero esserci le olandesi Joy Beune e Marijke Groenewoud, con l’inserimento (si spera) della Lollo.