Europei pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari 30 gennaio, programma, streaming, italiani in gara

Secondo giorno di competizioni in quel di Tallin, capitale dell’Estonia che ospita questa settimana i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico. In questo day-2 assisteremo a due prove molto interessanti: lo short program individuale maschile e il libero delle coppie d’artistico, gara in cui si assegneranno le prime medaglie della rassegna.

Si partirà dunque con gli uomini (ore 12:00), in cui è prevista una disputa molto combattuta con finestra su vista Italia. A fare la voce grossa sarà infatti Daniel Grassl, motivato a battagliare con i transalpini Adam Siao Him Fa e Kevin Aymoz, oltre con altri profili non facili da prevedere come Nika Egadze o Alexander Selevko. Attenzione anche ovviamente a Matteo Rizzo, solito a mettere i bastoni tra le ruote a colpi di pulizia e superiorità nelle components. A questi si aggiunge Nikolaj Memola, pronto a sparigliare le carte in uno short che si preannuncia emozionante.

Dalle 18:00 in poi sarà invece la volta dell’ultimo atto delle coppie. Attualmente i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin guidano le operazioni con un margine di soli tre punti sui nostri Sara Conti-Niccolò Macii. I nostri ragazzi sognano quindi ancora in grande, sperando di colpire ancora una volta i diretti avversari Chance anche per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, quinti e con cinque lunghezze di svantaggio dal podio, occupato da Pavlova-Sviatchenko.

I Campionati Europei 2025 saranno visibilmente integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà visibile in televisione su RAI SPORT+HD, esclusivamente per la seconda parte dello short program individuale maschile e in streaming su RAI Play. OA Sport vi offrirà invece la Diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Giovedì 30 gennaio

12:10-16:56 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Nikolaj Memola)

18:00-20:50 Free program coppie d’artistico (in gara Caldara-Maglio, Ghilardi-Ambrosini, Conti-Macii)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (TOGLIERE UN’ORA DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA SECONDA GIORNATA IN TV

Diretta TV: RAI SPORT+HD, dalle 14:30 short program individuale maschile

Diretta Streaming: integrale sulla piattaforma Discovery Plus; in streaming su RAI Play (dalle 14:30) e su RAI Play Sport 1 (dalle 18:35).

Diretta Live Testuale: OA Sport