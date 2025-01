Per l’appuntamento di Sprint2u ospite Elena Vallortigara La saltatrice azzurra, medaglia di bronzo ai mondiali di Eugene 2022, è reduce da due anni molto complicati per varie ragioni, tra cui la più grave dell’infortunio al tendine di Achille a giugno 2024, che l’ha costretta a un delicato intervento da cui però il suo fisico sta rispondendo molto bene. Nel nuovo anno appena cominciato il suo obiettivo primario saranno certamente i mondiali in Giappone a settembre, rinunciando ovviamente alla stagione al coperto in quanto troppo vicina all’operazione di inizio luglio, ma con il desiderio e la volontà di tornare a gareggiare già in primavera all’aperto. Conduce: Ferdinando Savarese