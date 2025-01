Dove vedere in tv Trento-Civitanova, semifinale Coppa Italia volley 2025: orario, programma, streaming

Trento e Civitanova si affronteranno nella seconda semifinale della Coppa Italia 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 28 gennaio (ore 18.30) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). Nella seconda sfida di giornata scendono in campo le due squadre più in forma del momento, le due formazioni che hanno rappresentato l’Italia al Mondiale per club, le due squadre che hanno dimostrato di avere le carte in regola per contendere lo scudetto a Perugia e per portare a casa un importante alloro europeo, visto che sono a un passo dalla final four di Coppa Cev (Trento) e Challenge Cup (Civitanova).

La Itas Trentino, dopo la delusione della finale del Mondiale per Club persa contro il Sada Cruzeiro, è tornata in Italia con tanta voglia di riscatto e lentamente ha iniziato a rosicchiare punti alla capolista Perugia. Sei le vittorie consecutive dell’Itas in campionato, più il successo nei quarti di Coppa Italia contro Cisterna, inframmezzate dalla indolore sconfitta contro il Benfica nel ritorno degli ottavi di Cev Cup. La squadra di Soli scenderà in campo con Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, le bande Michieletto e Lavia, e al centro Bartha (che sta sostituendo al meglio l’infortunato Kozamernik) e Flavio Gualberto, con Laurenzano libero.

Dall’altra parte della rete c’è la vera rivelazione di questa stagione, la Lube Civitanova. Un altro piccolo capolavoro del dg Beppe Cormio, che ha costruito una squadra solida nello scetticismo generale, andando a recuperare un tecnico di grande qualità che era uscito dall’Italia dalla porta di servizio. Questo rientro è dalla porta principale, con tanto di tappeto rosso, perché la stagione che sta facendo la squadra marchigiana se la aspettavano in pochi. Terzo posto in classifica, sette vittorie nelle ultime otto partite disputate, il successo con Milano agli ottavi: ormai si può parlare di grande stagione, e si tratta di mettere la ciliegina sulla torta, dopo aver fallito quella potenziale del Mondiale per club. Medei schiera la scommessa più vinta di tutte, Boninfante in cabina di regia, l’opposto è il turco Lagumdzija, al centro ci sono l’olimpionico Chinenyeze e Podrascanin, in banda l’azzurro Bottolo e il canadese Loeppky, che ha preso il posto di Nikolov al momento. Il libero è Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Itas Trentino-Lube Civitanova, seconda semifinale della Coppa Italia 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Raisport, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-CIVITANOVA, SEMIFINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Sabato 25 gennaio 2025

Ore 18.30 Semifinale Coppa Italia volley 2025: Itas Trentino vs Lube Civitanova – Diretta tv su Raisport dalle ore 18.30 (in streaming su Rai Play e Volleyball World Tv)

PROGRAMMA SEMIFINALE COPPA ITALIA VOLLEY 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Raisport (dalle ore 18.30), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.