Calendario Final Four Coppa Italia volley 2025: orari semifinali e finale, tv, streaming

La Final Four della Coppa Italia 2025 di volley maschile andrà in scena nel weekend del 25-26 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). Sarà ancora l’impianto alle porte del capoluogo emiliano a ospitare gli atti conclusivi della competizione a cui parteciperanno Perugia, Trento, Civitanova e Verona dopo aver vinto i rispettivi quarti di finale di fronte al proprio pubblico subito dopo Natale. Si preannuncia grande spettacolo con tre partite da dentro o fuori che assegneranno il trofeo.

Si incomincerà sabato 25 gennaio con le due semifinali: Perugia incrocerà Verona alle ore 16.15, mentre Trento affronterà Civitanova alle ore 18.30. I Block Devils partiranno con i favori del pronostico contro gli scaligeri, ma sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato proprio contro le altre due formazioni che saranno protagoniste nel fine settimana e dovranno cercare di rialzarsi. I veneti si sono meritati questa partecipazione battendo Piacenza e sognano un nuovo colpaccio.

I Campioni d’Italia si presenteranno all’appuntamento per difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa. Nell’altra semifinale spazio per la grande classica della pallavolo italiana tra i Campioni d’Italia e l’agguerrita Lube, che ha tutte le carte in regola per impensierire i dolomitici. Le due vincitrici si affronteranno nell’incontro che metterà in palio il trofeo nella giornata di domenica 26 gennaio alle ore 15.15. Trento non vince dal 2013, Civitanova dal 2021, Verona non ha mai fatto festa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della Final Four della Coppa Italia 2025 di volley maschile. Le due semifinali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, mentre la finale sarà visibile in diretta tv su Rai 2; tutte le partite saranno in diretta streaming su Rai Play e VBTV; diretta live testuale su OA Sport di tutti gli incontri.

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY 2025

Sabato 25 gennaio

Ore 16.15 Semifinale 1: Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 18.30 Semifinale 2: Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 26 gennaio

Ore 15.15 Finale Coppa Italia volley 2025 – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: semifinali su RaiSportHD e finale su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.