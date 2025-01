Dove vedere in tv Ceske Budejovice-Perugia oggi, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 16 gennaio (ore 18.00) si gioca Ceske Budejovice-Perugia, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. I Campioni d’Italia affronteranno la poco quotata formazione ceca nella quinta giornata del gruppo D: dovrebbe essere un incrocio particolarmente agevole per la compagine umbra, che in trasferta andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva nella massima competizione europea.

I Block Devils svettano in testa alla Pool con quattro vittorie (12 punti), frutto di quattro successi con il massimo scarto ottenuti durante l’inverno. I rossoneri andranno a caccia dell’affermazione che permetterebbe di festeggiare matematicamente il primato nel girone e dunque l’annessa qualificazione ai quarti di finale (le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff), sarà importante ottenere un altro 3-0 per ambire al ruolo di prima testa di serie nel tabellone della fase a eliminazione diretta.

A guidare la corazzata umbra, salvo turnover previsti da coach Angelo Lorenzetti, saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Yuki Ishikawa e Kamil Semeniuk, i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, il libero Massimo Colaci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Ceske Budejovice-Perugia, sfida valevole per la Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CESKE BUDEJOVICE-PERUGIA VOLLEY OGGI

Giovedì 16 gennaio

Ore 18.00 Ceske Budejovice vs Sir Sicoma Monini Perugia – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA CESKE BUDEJOVICE-PERUGIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.