John McEnroe mette in dubbio l’infortunio di Djokovic: “Una routine, non fatevi ingannare”

Il protagonista odierno agli Australian Open è stato senza il minimo dubbio Novak Djokovic. Il campione serbo è riuscito a qualificarsi per le semifinali del primo Slam dell’anno, battendo in rimonta in quattro set lo spagnolo Carlos Alcaraz in quello che era fin dal momento del sorteggio il match probabilmente più atteso.

Una vittoria probabilmente inaspettata per il nativo di Belgrado, che sicuramente non partiva con i favori del pronostico contro il più giovane avversario, che lo aveva battuto nelle ultime sfide Slam giocate tra Roland Garros e Wimbledon. Un copione che sembrava pronto ad essere uguale anche sul finire del primo set, quando Djokovic si è recato negli spogliatoi per ricevere il trattamento del fisioterapista dopo un problema alla gamba sinistra.

Il serbo è andato negli spogliatoi sul 5-4 e poi è rientrato in campo, cedendo subito il set. Da quel momento, però, la partita è cambiata, con Djokovic che ha trovato subito il break in apertura di secondo set, cominciando a costruire così il suo piccolo capolavoro. Chiaramente a tenere banco è stato proprio il possibile infortunio alla gamba del serbo, evento già accaduto più volte in passato e che spesso ha epicizzato ulteriormente le vittorie dell’ex numero uno del mondo.

Lo stop di Djokovic ed il possibile infortunio sono stati temi di discussione anche successivamente alla partita, con lo stesso Alcaraz che ha parlato anche di essere rimasto un po’ condizionato dall’accaduto. Chi ha utilizzato parole molto dure e nette è stato come sempre John McEnroe, telecronista di ESPN e opinionista per Eurosport, che durante la telecronaca dell’incontro ha commentato così l’accaduto: “Non fatevi ingannare. Non è la prima volta che vediamo questa routine”.

McEnroe ha quindi messo in dubbio l’infortunio di Djokovic, parlando di una routine del campione serbo, quasi un modo per distrarre l’avversario e cambiare le sorti dell’incontro. Parole che sicuramente potrebbero far discutere, considerando anche che Djokovic già nei giorni scorsi aveva polemizzato con un giornalista australiano, decidendo anche di abbandonare il campo senza la consueta intervista di fine partita nel suo ottavo di finale.