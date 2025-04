Novak Djokovic: “Prestazione orribile qui a Montecarlo, il mio unico obiettivo è il Roland Garros”

Dopo la soddisfazione per l’ottimo percorso affrontato a Miami, Novak Djokovic si è trovato a fare i conti con le difficoltà dei campi in terra battuta, che specialmente nel Principato l’hanno fatto faticare spesso. Non ci si aspettava un Nole al 100%, anche per il poco tempo avuto nell’adattamento alla superficie, ma di certo una versione migliore di quella vista quest’oggi contro il cileno Alejandro Tabilo.

Il sudamericano, contrariamente ai pronostici, ha replicato la vittoria nel match degli Internazionali d’Italia del 2024, non concedendo alcun set al campione nativo di Belgrado. “Speravo almeno di fare una prestazione decente. Non qualcosa del genere. È stato orribile. Non avevo grandi aspettative: sapevo che avrei avuto un avversario davvero ostico e che probabilmente avrei giocato non in maniera brillante, ma non mi aspettavo che andasse così male“, ha raccontato Djokovic in conferenza stampa.

Autocritica per il 24-volte vincitore Slam che ha aggiunto: “Non c’è nessun infortunio. La mia priorità in questa fase della stagione è il Roland Garros“. Vedremo se il rendimento del serbo crescerà dopo questa battuta d’arresto inattesa.

Si conosce la grande qualità dell’asso balcanico di cambiare molto rapidamente la situazione, visto quanto era accaduto tra Indian Wells e Miami, per fare un esempio recente. Non resta che attendere quello che il campo ci dirà.