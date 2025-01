Dakar 2025, Yasser Al Rajhi vince la Marathon 48H tra le auto davanti a Lategan, gran rimonta di Loeb

Si chiude la mitica seconda tappa della Dakar 2025, la tappa marathon da 48H con partenza e arrivo a Bisha. A vincere è stato il qatariota Yazeed Al Rajhi che trionfa con il tempo complessivo di 10:56:54 ed è riuscito a resistere alla grande alla pressione impressa dai suoi avversari, in particolare Henk Lategan e Nasser Al-Attiyah.

Al Rajhi aveva concluso la prima parte della tappa con un vantaggio di 1’19” sul qatariota Nasser Al-Attiyah, un vantaggio che oggi tra penalità e tempo guadagnato sul percorso è addirittura aumentato a 6’29”: il rider della Dacia Sandririders è giunto infatti terzo e non è riuscito a difendere la piazza d’onore.

Seconda posizione che è andata infatti ad appannaggio di Henk Lategan su Toyota: il sudafricano è ripartito forte questa mattina dal bivacco e rispetto ai suoi avversari è riuscito a non prendere nessuna penalità: ciò gli ha consentito di scalzare Al-Attiyah dalla seconda piazza.

Da segnalare anche la bellissima rimonta compiuta da Sebastien Loeb che ieri aveva avuto diversi problemi di elettronica alla sua macchina: oggi è ripartito bene, ha scalato la classifica e ha concluso in settima posizione a 13’08” di ritardo. In classifica generale in testa c’è Lategan davanti a Al Rajhi di 4’45” e a Al-Attiyah di 11’14”: questa tappa Marathon ha già scavato i primi grandi solchi.