Dakar 2025, Al Rajhi chiude in testa la prima parte della tappa Marathon. Problemi per Loeb e Sainz

Si è chiusa la prima parte della mitica tappa marathon della Dakar 2025 con quasi 1000 chilometri cronometrati e partenza e arrivo a Bisha. Corsa che si svolge nel nord di Bisha e si è chiusa alle 17.00 ora locale con gli equipaggi che si sono fermati nei bivacchi. In testa tra le auto ha concluso Yazeed Al-Rajhi.

Il pilota saudita della Toyota Overdrive Racing ha chiuso in testa con il tempo di 6:57:03, ma il duello è decisamente equilibrato e serrato con il qatariota Nasser Al-Attiyah che è distante 1’19”. Sarà molto serrata la lotta domani per il successo di tappa.

In terza posizione nella classifica generale c’è Henk Lategan (Toyota) che è quarto invece nella classifica di tappa a un ritardo di oltre 11 minuti nei confronti del leader. Terza piazza in questa tappa invece per Mattias Ekstrom che paga un ritardo di quasi nove minuti nei confronti di Al Rajhi.

Giornata che è stata anche molto negativa per Carlos Sainz che si è cappottato e ha perso davvero tanto tempo: il pilota fortunatamente è rimasto illeso, ma per la vittoria si fa dura. Chance di successo che si fanno più remote anche per Sebastien Loeb che è rimasto fermo attorno al km 414 per un problema di elettronica.