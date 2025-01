Dakar 2025, tappa di oggi Al Henakiyah-Alula: orari, programma, tv, streaming

Archiviata l’impegnativa tappa da 48 ore e la terza frazione, la Dakar 2025 si avvia verso la sua quarta. Oggi, mercoledì 8 gennaio, le categorie di auto, moto e camion percorreranno 451 km di speciale e 173 km di trasferimento in un percorso che comincerà a Al Henakiyah e terminerà ad Alula.

Oggi è il giorno della cosiddetta tappa Marathon, che non permetterà di usufruire dell’assistenza esterna, da Al-Henakiyah ad Al-Ula che sarà poi seguita dalla frazione fino a Ha’il, dove si terrà il giorno di riposo. Bisognerà stare attenti al circuito vulcanico: i tratti tecnici nel canyon verso Al-Ula saranno piuttosto impegnativi.

Ma qual è la situazione attuale di classifica? Nelle moto conduce Sanders seguito da Howes a 1’57” e Branch a 2’05”. Tra le auto spicca invece la leadership di Lategan attualmente con 7’17” di vantaggio rispetto a Al Attiyah e 9’34” nei confronti di Ekstrom. Tra i camion comanda invece Macik davanti a Loprais di 3’34” e Zala di 34’23”.

La Dakar 2025 è trasmessa in tv su Eurosport 1 (210 di Sky) con una sintesi quotidiana dello stage in programma. In streaming si potrà vedere su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Ci sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Corsa più dura del mondo.

PROGRAMMA DAKAR 2025 OGGI (orari italiani)

Mercoledì 8 gennaio

Ore 5:50 Partenza moto

Ore 8:10 Partenza auto

Ore 9:33 Partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2025 STAGE 4: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Sintesi su Eurosport 1 dalle 21.45

Diretta streaming: la sintesi sarà su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport