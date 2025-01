Dakar 2025, Loprais vince la terza frazione tra i camion e si avvicina a Macik in classifica generale

Giornata avvincente nella categoria dedicata ai camion della Dakar 2025: Ales Loprais ha fatto suo infatti il terzo stage, di 636 km da Bisha ad Al Henakiyah, tallonando così nella classifica generale Martin Macik, alle prese con una corsa leggermente complicata.

Andiamo con ordine: il pilota a bordo dell’Instatrade Loprais Team De Rooy (coadiuvato da Kripal e Rodewald) ha gravitato in seconda posizione nella prima parte di gara, per poi sorpassare al km 118 l’Eurol Rally Sport di Mitchel Van de Brink (con Torrallardona e van de Pol), tagliando il traguardo per primo con il tempo di 3:36:21, arginando così di 53 secondi Vaidotas Zala (Skuba Team De Rooy FT con Fiuza, Van Grol), abile a balzare nel frattempo in seconda posizione beffando così van de Brink, poi terzo a 2:07.

Più difficoltosa la prova di Martin Macik (MM Technology, con Tomasek e Svanda), trionfatore della marathon di 48 ore, relegato a ridosso del podio, con un gap di 5:20. Un ritardo in virtù del quale è rimasto comunque in testa alla classifica generale.

Dopo tre frazioni, infatti, il vincitore dell’edizione 2024 guida con un timing complessivo di 21:06:00. Loprais si trova attualmente secondo a 3:34, mentre Zala è terzo a 34:23. Domani il quarto atto, da Al Henakiyah ad Alula, per 415 km complessivi.