Ciclocross, Thibau Nys sorprende tutti a Benidorm, solo quarto Van Aert

Si aspettavano tutti Wout Van Aert e invece Thibau Nys sorprende tutti a Benidorm. Il figlio d’arte conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo sul tracciato spagnolo, dove lo scorso anno aveva ottenuto il primo podio, battendo con un’azione da finisseur battendo Eli Iserbyt e Lars Van Den Haar, Van Aert è invece solo quarto.

Una gara in cui il belga non ha brillato, anche a causa della conformazione del percorso abbastanza breve e che ammassava un po’ il gruppo. Tanto che il belga non è riuscito ad andarsene come ci si poteva aspettare, tentando soltanto una sortita nel penultimo giro. La condizione non era però delle migliori, come rivelato nell’intervista post gara.

E invece la stoccata vincente è stata del figlio di Sven: un’ultima tornata a tutta per il belga, con prima Vanthourenhout e poi Iserbyt alle calcagna, ma dando tutto in questa serpentina; il campione europeo non si è più voltato ed è arrivato a braccia alzate. Il miglior azzurro, Gioele Bertolini, è diciottesimo a 1’06”.

Solo quinto Michael Vanthourenhout, ma il leader della classifica guadagna comunque punti sul suo diretto avversario, Toon Aerts, che ha chiuso soltanto quattordicesimo. Con questo secondo posto si tiene ancora in vita Iserbyt, a -62, così come restano in gioco Joran Wyseure (-69) e lo stesso Nys (-79), ma per loro la lotta per il successo finale sembra preclusa.