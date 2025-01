Ciclocross, Van Empel torna alla vittoria a Benidorm, Brand difende il primo posto in Coppa del Mondo

Un altro successo per Fem Van Empel. La campionessa del mondo in carica si aggiudica il nono appuntamento di Coppa del Mondo a Benidorm bruciando allo sprint finale Lucinda Brand, l’unica a tenere sempre e comunque le sue ruote e mettendo una mano sul titolo, mantenendo 51 punti di vantaggio sulla sua avversaria a due gare dal termine.

Una gara più compatta del previsto, poiché per lungo tempo prevale l’equilibrio. Non si riesce a fare selezione nel circuito iberico, tanto che all’ultima tornata il gruppo principale è composto da una decina di unità, in cui è presente anche Sara Casasola. Nell’ultimo mezzo giro Brand prova a scremare il gruppo, poi nelle ultime curve Van Empel passa avanti e imbocca avanti l’ultimo rettilineo con Brand che prova il sorpasso senza riuscirci.

Terzo posto per Marie Schreiber avanti a Marianne Vos, mentre Sara Casasola chiude settima, assieme a Zoe Backstedt, che perde un po’ di terreno in classifica, ma davanti ad una opaca Ceylin Del Carmen Alvarado, al rientro in gara e soltanto ottava alla fine.

A due gare dal termine Brand sale a 285 punti, 51 in più di Van Empel e 91 di vantaggio su Backstedt, che esce definitivamente dai giochi per la vittoria. Anche per Van Empel ormai è durissima: con un secondo posto a Maasmechelen, Brand vincerà per la terza volta la Coppa del Mondo.