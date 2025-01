Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Hoogerheide 2025: orari, programma, streaming

La Coppa del Mondo di ciclocross si ferma ad Hoogerheide. Ultimo appuntamento della competizione sul suolo olandese, dove verranno incoronati i nuovi campioni della stagione 2024-2025, prima dei Mondiali che si terranno il prossimo weekend a Liévin.

Manca poco a Michael Vanthourenhout per prendersi il titolo per la prima volta in carriera, avento 32 punti da gestire su Toon Aerts. Ma molti occhi saranno puntati invece su Mathieu van der Poel, anche ieri vincitore a Maasmechelen. Tra le donne Fem Van Empel cerca il riscatto dopo la gara grigia di ieri, con Lucinda Brand già sicura del terzo successo in carriera in una stagione che fino ad ora l’ha sempre vista sul podio.

Ma si assegnano anche i titoli per le categorie minori: in casa Italia si fa il tifo per Mattia Agostinacchio tra gli juniores, al momento appaiato a Soren Bruyere Joumard in classifica a quota 126, ma in gioco c’è anche Giel Lejeune a quota 110: in tre per il titolo, sarà lotta aperta.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Hoogerheide sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, mentre in diretta streaming sarà disponibile su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN per quanto riguarda le categorie élite.

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS HOOGERHEIDE 2025, IL PROGRAMMA

26 gennaio

9.30 Gara juniores uomini

10.30 Gara juniores donne

12.00 Gara U23 uomini

13.40 Gara élite donne

15.10 Gara élite uomini

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS HOOGERHEIDE 2025, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (per le gare élite)

Diretta streaming: NOW, SkyGo, Discovery+, DAZN